Cultura, hostelería, inmobiliario y tecnología amplían la oferta de Espacio Coruña

Espacio Coruña ha incorporado diez nuevos negocios a su oferta de usos combinados. Docencia académica y artística, cultura, hostelería y servicios tecnológicos son algunas de las incorporaciones al centro comercial de Someso.

El listado de nuevas empresas instaladas en régimen de venta y alquiler lo conforman CIE, Firmatel, Dorseran, Savia Espacios, Campus Educa, Studio Punto Cero, Dokka Comics, Grupo Sampaio, OFV Representaciones y Local Ensayo.

Con este último negocio, el complejo ofrece salas de ensayo para grupos musicales y a través de Studio Punto Cero enseña danza contemporánea y de Campus Educa, una academia de oposiciones docentes.

Dokka Comics es una librería especializada en manga, cómic, literatura infantil y juegos de mesa. Y Sampaio se suma a la oferta gastronómica.

CIE ofrece soluciones TIC, servicios tecnológicos personalizados en infraestructuras de red, centros de datos y comunicaciones críticas. Firmatel está especializada en telecomunicaciones, informática, marketing y gestión energética.

Dorseran tiene como campo de trabajo las reformas y el mantenimiento de activos inmobiliarios. Savia Espacios se dedica a interiorismo y mobiliario y OFV comercializa marcas de electrodomésticos.

Consolidación de modelo

"La incorporación de estas empresas supone un paso clave en la consolidación de nuestro modelo. Espacio Coruña se está convirtiendo en un espacio de referencia en la ciudad, donde conviven actividades muy diversas que generan valor añadido tanto para las empresas que apuestan por abrir su negocio aquí como para los usuarios que nos visitan", destaca Eva Rodríguez Peña, la gerente del centro comercial.

Espacio Coruña avanza mientras en una nueva fase para cerrar nuevos acuerdos con empresas con el objeto de incorporar otros 2.200 metros cuadrados de actividad en los próximos meses.

“El interés que estamos recibiendo demuestra que nuestra propuesta es sólida y atractiva. Seguimos trabajando para ampliar la oferta con nuevas empresas que enriquecerán aún más”, añade la gerente de Espacio Coruña.

Estos nuevos negocios se suman a una oferta consolidada con operadores clave como Mercadona, Tedi, los cines Yelmo y el gimnasio Evofit. Junto a ellos, en los más de 20.000 metros cuadrados ocupados actualmente, conviven firmas de sectores muy diversos como Luckia, la agencia inmobiliaria Garanty Home, la promotora Domos Estate, la empresa de ingeniería y topografía Pedro Cagiao, la firma de construcción industrializada Koncreta, el servicio veterinario Vetter o la empresa Unaqua. En el ámbito gastronómico, ESPACIO Coruña cuenta con varios espacios hosteleros como Torrentery, la franquicia Cojonuditos, Konoha Sussi y un coffee corner, además de nuevas aperturas previstas en los próximos meses. En el área de formación, destacan El Laboratorio, Mukina y el Club Ajedrez Coruña.