Donar sangre tiene premio en Marineda City, en A Coruña: un desayuno gratis este sábado

Donar sangre tiene premio en Marineda City. El centro comercial obsequiará con un desayuno gratuito a todas las personas que colaboren con la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) este sábado 27 de septiembre.

Y es que el bus estará entre las 10:00 y las 15:00 horas en la plaza exterior de Marineda City para recoger las donaciones de sangre de los ciudadanos. Una aportación imprescindible tanto para la actividad de los hospitales como para dar respuesta al Programa Gallego de Trasplantes.

Precisamente, para agradecer la generosidad de los clientes, el centro comercial propiedad de MERLIN Properties obsequiará a todos los donantes con un vale para un desayuno en la cafetería Lois.

30 donaciones en una mañana

Marineda City colabora con ADOS desde 2011 acogiendo su unidad móvil de donaciones, en una iniciativa que se enmarca en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa del centro. Según las estadísticas , una media de 30 personas donan sangre en el centro comercial en tan solo una mañana.

Gracias a los donantes que participaron en el centro comercial el pasado 26 de abril se consiguieron glóbulos rojos para 12 intervenciones quirúrgicas o para dos trasplantes de órganos y también plaquetas para ayudar a cinco enfermos a luchar contra el cáncer o la leucemia.

El centro comercial y ADOS hacen un llamamiento a la colaboración y solidaridad para que los ciudadanos acudan a donar sangre durante esta jornada. De una donación se obtienen tres componentes (hematíes, plaquetas y plasma), por lo que con este gesto una persona puede salvar hasta tres vidas.

Los hospitales gallegos precisan cada día entre 400 y 500 donaciones de sangre para atender una media de 2.800 urgencias, más de 800 intervenciones quirúrgicas, 1 trasplante de órganos y 1.600 atenciones en los hospitales de día.