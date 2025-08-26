Coruña The Style Outlets se despide de agosto con un Súper jueves XXL hasta el sábado

Coruña The Style Outlets se despide de agosto a lo grande con un Súper jueves edición XXL, que se prolongará hasta el sábado 30 de agosto. La primera jornada, la del jueves, el centro comercial abrirá con un horario especial hasta las 22:00 horas. El viernes y el sábado el cierre será a las 21:00 horas, como habitualmente.

Durante tres días, habrá descuentos especiales en marcas como North Sails, Adidas, Callaghan o Adolfo Domínguez, pudiendo aprovechar la oportunidad para renovar tu armario de cara al otoño, la vuelta al cole o al gimnasio.

Además, como actividades suplementarias, el jueves 28 se instalará en la zona de la terraza exterior una foodtruck de Sicilia in Bocca, hasta el cierre, así como una unidad móvil de donación de sangre de 16:00 a 21:00 horas.

El viernes 29 de agosto por la tarde, y el sábado durante todo el día, se celebrará un torneo de baloncesto 3x3 en colaboración con el CB Culleredo.