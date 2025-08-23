Martí, los 7 metros cuadrados de reparación electrónica en A Coruña: "Muy pocos quedamos ya"

Un cliente recoge una licuadora. Otro, el tubo de una aspiradora. Un tercero carga con una pantalla plana de gran tamaño que necesita reparación. En menos de diez minutos Roberto Martí Pombo atiende distintas demandas tecnológicas.

En el lateral de un bajo de solo 7 metros cuadrados en la calle Galera, en un edificio residencial de principios del siglo XX ubicado delante del bar La Bombilla, diferentes aparatos electrónicos (una máquina de hacer café, un secador de pelo, dos cadenas musicales...) esperan a ser arreglados. Salvo ordenadores y teléfonos móviles, que no hay.

Desde el año 2000 está asentado en ese lugar Electrónica Martí, un negocio de esos que "muy pocos quedan ya" en las calles de A Coruña. Más bien, de los que ya no tienen profesionales, "jubilados muchos" o dedicados "a arreglar sus propias cosas, no las de los demás".

Martí estaba antes en Cordelería, donde hoy se levanta el hotel Zenit. A su cargo estaban los padres de Roberto, quienes siguieron con la ocupación de su abuela, que en la calle Real había abierto una tienda de muñecas con el mismo nombre.

Mandos a distancia en el interior de Electrónica Martí. Quincemil

Martí fue introduciendo electrónica en su oferta, que ha mantenido como servicio de reparación con el paso de los años hasta el presente en el bajo de Galera, donde antes había un puesto que vendía prensa, juguetes y tabaco. Roberto empezó estudiando Automoción, pero pronto se decantó por una FP en Electrónica Industrial en el antiguo Instituto Politécnico de A Coruña.

El actual propietario recuerda que hace años había en la ciudad establecimientos como Docampo o GEF que solían arreglar todo aparato electrónico que se estropeaba en casa. "Mucha gente vivió de esto, la electrónica creció. Pero es sacrificado, hubo quien se dio cuenta de que no era lo suyo y los que no se retiraron se dedicaron a otra cosa".

Edificio de principios del siglo XX, con Electrónica Martí en su bajo en el centro. Quincemil

Hoy hay negocios especializados en venta de artículos electrónicos que derivan a Martí aparatos que sus clientes les llevan con alguna avería. Otras veces él se encarga de arreglar aquello que no atiende el servicio técnico de una marca comercial: "Puede costar 200 euros, pero lo traen aquí y, si tiene arreglo, sale más barato".

Cuestión de "psicología"

Repararlo por su cuenta con básicos conocimientos de electrónica o cambiarlo por un producto nuevo. Así piensan, cree Roberto Martí, muchos clientes en la actualidad. "Aquí también hay mucha psicología", asegura.

Estrecho interior del bajo que ocupa Electrónica Martí. Quincemil

"Un aparato estropeado es un problema, pero hay que solucionarlo", explica. "¿Que no se puede solucionar, pues hay más aparatos. Si esto se lo explicas bien al cliente, ve que no vale la pena quedarse con uno viejo y complicarse la vida: lo tira y compra otro. Otra cosa es el cariño que puedas tener a las cosas, porque hay gente que pagaría lo que fuera por arreglar una radio antigua".

Últimamente se llevan más tocadiscos a Martí, donde hay guardados en cajitas distintos modelos de aguja para deslizarse sobre los vinilos. Pero es "un riesgo", avisa, ya que piezas de hace muchos años “ya no se fabrican o costarían muchísimo”.

Entran más clientes: una pareja consulta dudas sobre un decodificador de TDT y un mando a distancia de televisión.