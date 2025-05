Primark se expande en Galicia: abre una nueva tienda de 2.400 m2 con una innovadora imagen a nivel nacional

Primark se expande en Galicia y este mismo viernes 16 de mayo ha abierto su nueva tienda en Lugo. Esta misma mañana ha tenido lugar la inauguración de la nueva tienda de Primark en el centro comercial de As Termas al que ha acudido el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, acompañado por la portavoz del Gobierno Local, Ana González Abelleira. Así, los lucenses ya tienen a su disposición el primer establecimiento de la cadena textil irlandesa.

Esta nueva tienda se situará en la planta baja del centro comercial y contará con un total de 2.400 metros cuadrados. Sin duda, estamos ante una apertura de gran importancia en Lugo por el impacto económico y la creación de empleo que supone. El alcalde destacó que "A chegada de Primark a Lugo supón moito máis ca unha nova apertura comercial. É a confirmación de que a nosa cidade segue sendo atractiva para grandes marcas internacionais, que ven en Lugo unha cidade dinámica, en crecemento e con potencial para o desenvolvemento económico".

Nueva tienda de Primark en el centro comercial As Termas de Lugo

Inauguración de la nueva tienda de Primark en el centro comercial As Termas de Lugo Cedida

Primark ha inaugurado una nueva tienda en la planta baja del centro comercial As Termas de Lugo, marcando un hito al incorporar por primera vez en España su nuevo concepto de diseño comercial. Es la tercera a nivel mundial con esta nueva imagen. Con una superficie de 2.400 metros cuadrados, este espacio refuerza la apuesta de la compañía por ofrecer una experiencia de compra renovada y más atractiva para el cliente.

El establecimiento cuenta con un equipo de 75 personas que han recibido un total de 1.662 horas de formación, gran parte de ellas presenciales en el CEI-Nodus, el Centro de Empresas e Innovación del Ayuntamiento de Lugo. Esta colaboración refleja el compromiso entre el sector público y privado para fomentar el empleo y el desarrollo económico local. Tal y como indicó Miguel Fernández, "o Concello puxo a disposición de Primark as instalacións do CEI-Nodus para desenvolver xornadas de formación do novo persoal. Esta cesión forma parte do noso compromiso firme coa creación de emprego e co apoio a proxectos que contribúan ao benestar dos nosos veciños e veciñas".

Inauguración de la tienda de Primark en el centro comercial As Termas de Lugo Cedida

Durante la inauguración, el alcalde destacó la importancia de apoyar tanto a grandes marcas como al comercio local, subrayando que son compatibles y complementarios. "Defendemos e apoiamos decididamente o pequeno comercio, como vimos facendo con distintas iniciativas ao longo do ano, pero iso non é incompatible co acompañamento a proxectos de gran dimensión como este. Son dous modelos que poden convivir e incluso alimentarse mutuamente. A presenza de grandes marcas como Primark serve tamén de tractor para que máis xente de toda a provincia -e incluso doutros territorios- veña a Lugo, pase o día, compre, consuma e dinamice a economía do conxunto da cidade. É unha oportunidade para todos e todas", señaló.

Asimismo, agradeció la confianza de Primark en Lugo y reiteró la disposición del Gobierno Local a seguir trabajando con empresas que apuesten por la ciudad. "Seguiremos traballando para atraer proxectos que creen riqueza, desenvolvemento e futuro para o noso municipio", sentenció el alcalde Miguel Fernández.