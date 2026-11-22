Un salto al vacío. Así es como se sienten muchos emprendedores que apuestan por perseguir su sueño y dedicar su vida a un proyecto que los llene. Esfuerzo, perseverancia e ilusión son los ingredientes de cualquier negocio, también el de Atesourada, que lleva desde después de la pandemia haciendo joyas con flores que permiten a quien las lleva vestir la naturaleza o recordar a un ser querido.

Sara Blanco (28 años) es la artífice de estas piezas de artesanía que elabora con mucho cariño. Esta joven natural de Muros ha construido en Santiago de Compostela un refugio en el que da rienda suelta a su creatividad dándole forma a la resina para contener en ella pequeños trozos de pétalo, transformando esta materia prima en un pendiente o un anillo que termina con enganches de acero inoxidable.

Pero antes de encontrar su pasión, Blanco se dedicaba a la docencia: estudió Filología Francesa y tras trabajar un año en Francia regresó a la capital gallega, donde comenzó a dar clases en una academia. Una actividad que ya compaginaba con su verdadera pasión, a la que comenzó a dedicarle tiempo el primer verano después de la irrupción del coronavirus, abriendo la cuenta en redes sociales esa Navidad.

Flores usadas para elaborar joyas y el resultado final. Cedida

"Ao principio era como unha terapia para min, relaxábame moito cando estaba con ansiedade. Metíame no meu mundo. Funlle dedicando cada vez máis horas e compaxineino co traballo na academia, pero chegou un momento no que tiña que decidir que facer porque non podía con ambas cousas. Decidín darlle unha oportunidade e aquí estou", explica Blanco, que agradece el apoyo que su pareja Brais le dio para atreverse a dar el paso.

Y es que no es nada sencillo dejar un trabajo estable que proporciona ingresos fijos por un proyecto propio que está comenzando. Esta joven emprendedora, sin embargo, hizo frente al vértigo y se lanzó a la aventura. "Non me arrepinto para nada", confiesa la fundadora de Atesourada, nombre que pensó su novio en referencia a "atesourar", al guardar las flores en las joyas como si fuesen un cofre.

Encapsular recuerdos

Atesourada nace de la pasión de Sara Blanco por encapsular en resina trocitos de flores. La creadora tiene varias colecciones cuyas piezas repone a través de la página web, además de vender en mercados y realizar pedidos personalizados. "Son flores especiais para eles: da voda, dun funeral ou un regalo do seu neno pequeno no parque", explica sobre los trabajos que hace a medida y que le regalan bonitas historias.

Y es que las clientas de Sara Blanco comparten con ella por qué son especiales las flores que quieren encapsular, haciendo eterno un recuerdo que siempre los acompañará. "A maioría son de funerais. Mándanme cartas de ata seis páxinas para explicarme a flor, é unha forma de desafogarse", indica emocionada la joven, que trata con mucho cariño cada una de las flores: solo coge un trozo de un pétalo y después la devuelve.

¿Y cómo se pueden hacer encargos? El catálogo de Atesourada incluye las piezas que hace Blanco, que cuando puede abre plazas para que las clientas soliciten la suya personalizada. "Aprendo moito, hai xente que ten moitas ideas", explica la artesana, que el pasado verano recogió 400 pedidos que terminó este mes de noviembre.

Sara Blanco en dos momentos de creación de joyas de Atesourada. Cedidas

Más allá de los encargos, que Blanco elabora con las flores que las clientas le llevan para una pieza en concreto, la joven tiene muy buena relación con Raquel de Xardín Alameda. "Gárdame as flores que se parten, que caen ou que se poñen feas e non poden vender. Como as vou secar, non me importa que estean sen un pétalo. Eu aprovéitoas, doulles unha segunda vida", explica la artesana.

La relación con sus clientas, además, le ha permitido forjar una amistad con Ana, una mujer que este verano le hizo un encargo y le llevó un ramo de flores de su jardín, que ahora nutre a Atesourada. Blanco, por otro lado, también usa las plantas que sus padres tienen en casa. Todo recurso es bueno para darle rienda suelta a su creatividad.

"Quería ter sacado algo no verán, pero cos 400 personalizados que collín foime imposible. A última colección que saquei foi en maio e levoume 3-4 meses planificala porque fixen unha colección inspirada nas pedras de nacemento. Tiña que buscar unha flor de cada mes que representara a cor de cada pedra de nacemento", explica la joven.

Sara Blanco intenta sacar unas tres colecciones al año, aunque esto varía según el tiempo del que disponga, y trabaja a mayores con reposiciones, mercadillos y personalizados, que pueden ser de varias piezas. Y es que hay familias que piden este detalle para varios miembros, de forma que todos puedan "atesorar" un recuerdo de un ser querido.

De colgantes a jarrones

El proceso de elaboración puede variar según la pieza, y Sara Blanco (que también hace cuadros) se ha atrevido incluso con un jarrón que llevó a una feria en Barcelona. En este caso, compró varios claveles que secó y, capa a capa, dio forma a una pieza especial que le llevó una semana y media hacer. Las piezas más pequeñas estilo jardín también son delicadas: "Si queda algo de aire, xa se forma una burbulla e teño que tiralas".

Pero no hay nada que se le resista. La artesana ha ido aprendiendo a base de prueba y error, perfeccionando su técnica hasta conseguir el resultado que buscaba y que la ha llevado a atesorar unos 35.000 seguidores en Instagram y TikTok, que compran sobre todo anillos y collares que han convertido en un regalo perfecto.

El trabajo de elaboración de las joyas de Atesourada es muy delicado. Cedida

Un trabajo que ha llegado a oídos de marcas como Zara, que le encargó a la artesana varios pines para una sesión de fotos de una colección. Pero más allá de encargos puntuales de este tipo, los artículos de Atesourada suelen viajar a casa de clientas que valoran su buen hacer y que quieren lucir una joya única o regalar algo especial.

Sara Blanco se organiza para poder llegar a lo máximo posible y explica que la ayuda de su hermana Elena en verano fue fundamental para poder ir a los mercados. La artesana se prepara ahora para la Navidad, cuando prevé realizar un mercadillo y tener la web abierta para que sus joyas puedan llegar a otros puntos de España.

Flores usadas por Atesourada y el resultado final, ya encapsuladas en joyas. Cedida

Y es que las piezas de esta artista de la resina viajan más allá de las fronteras de Santiago y Galicia gracias a todas las personas que valoran el trabajo que hay detrás de cada una de ellas. Las personalizadas, además, son muy importantes para sus clientas, que no negocian el precio de un recuerdo que les permitirá tener presente a un ser querido para siempre.

La artesana ha logrado convertir su salto al vacío en un modo de vida, apostando por hacer algo de lo que disfruta enormemente al mismo tiempo que ayuda a que sus clientas no solo luzcan una joya bonita sino que puedan conservar un recuerdo de un momento especial. Todo ello con una enorme sensibilidad y las ganas de seguir adelante, luchando por un sueño que ya es realidad.