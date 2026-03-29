Abre en A Coruña una floristería con guardería y hospital: "Con una planta se vive mejor"

Un paraíso natural en el que el respeto por las plantas se respira en cada rincón. Así es Espora Coruña, la nueva floristería de la ciudad que ofrece servicio de hospital y guardería para esas compañeras que tanto color dan a las estancias de casa.

Detrás de este proyecto creado con cariño está Nieves Díaz Eugercios, que cambió la hostelería por el fascinante mundo de las plantas tras empezar a ayudarle a un amigo en su floristería hace casi nueve años. "Descubrí que me gustaba muchísimo y decidí estudiar", confiesa.

Díaz se formó en el CFEA de Guísamo, donde tuvo unos profesores "magníficos" que le inculcaron "mucha inquietud y ganas". A su formación en jardinería y paisajismo sumó conocimientos autodidactas en viveirismo con el objetivo de entender mejor las plantas con las que ahora trabaja.

Las prácticas en los jardines de helechos de Jorge Lorenzo le permitieron conocer esta especie. "Los musgos me apasionan y de ahí lo de espora, porque los helechos y los musgos se reproducen por esporas, es fascinante", señala esta mujer experta en arreglo japonés.

Vista del acceso a Espora Coruña desde el fondo de la tienda. López

Biofilia en estado puro para integrar la naturaleza en el día a día de la forma más natural posible, en la que también tienen cabida los materiales reciclados. Poco a poco, Nieves Díaz comenzó a encontrar su sitio y tras participar en varios mercados, el pasado 20 de marzo abrió su local en el número 121 de la calle Orzán.

Una apertura que los vecinos han recibido con los brazos abiertos: "Me han acogido estupendamente. Aparte, estoy rodeada de mujeres por todos lados, que es fabuloso". Esta emprendedora busca que la gente vaya a la tienda y disfrute de todo lo que ofrece, desde plantas hasta sus conocimientos.

"Aparte de una tienda, una guardería, un hospital y una floristería, quiero que sea un centro de aprendizaje en el que el tema central sea el respeto por la naturaleza" Nieves Díaz Eugercios, responsable de Espora Coruña

Y es que Espora Coruña tendrá talleres que impartirán diferentes profesionales para que aquellas personas que quieran puedan aprender de temas tan diversos como el control de plagas y cómo podar o trasplantar las orquídeas, algo en lo que los seguidores en redes de la nueva tienda han mostrado interés.

"Quiero que la gente venga a la tienda y que hagamos cosas, que aprendamos todos. Aparte de una tienda, una guardería, un hospital y una floristería, quiero que sea un centro de aprendizaje en el que el tema central sea el respeto por la naturaleza", explica la responsable de este espacio.

Kokedamas y terrarios sostenibles

Uno de los temas que más interés ha generado hasta ahora son los kokedamas pero, ¿en qué consisten? "Es una técnica ancestral japonesa que viene de la técnica bonsai. Consiste en que el musgo haga de maceta envolviendo un sustrato con la planta dentro. El musgo le da una apariencia estética muy zen y es totalmente funcional, beneficiosa para la planta", señala Nieves Díaz.

Esta técnica que se puede usar con prácticamente cualquier planta, más natural y orgánica que cualquier otra opción con recipientes de plástico o cerámica, no es lo único que llama la atención entre los clientes de Espora Coruña, que también se han interesado por los terrarios sostenibles o eternos.

Kokedamas en Espora Coruña. López

"Son pequeños ecosistemas que suelen tener algunos microorganismos, por lo menos en los que hago yo, que permiten que estén en estado óptimo. Algunos están siempre cerrados, y esa tapa permite que se produzca una humedad que imita el ciclo del agua. Con otros no es necesario hacerlo así, pero los resultados son espectaculares", señala Díaz.

Los paludarios, que suelen ser de mayor tamaño al combinar ecosistemas acuáticos y terrestres, también son una buena opción (aunque menos cómodos que los terrarios que pueden tenerse incluso en botes). Cualquier persona podría tenerlo en casa, ya que lo único que necesitan es una lámpara que les proporcione luz y la naturaleza hace su trabajo.

Entra aquí en juego un término que resume la filosofía de este espacio: el diseño biofílico. "Es un concepto que conocí a posteriori y con el que me siento muy identificada. Consiste en la obsesión por buscar las formas naturales y, dentro de eso, que sea lo más armónico posible", explica la responsable de Espora Coruña.

Terrarios sostenibles en Espora Coruña. López

¿Y cómo podemos integrar las plantas en nuestra casa de la mejor forma posible? "No hay mejor modelo que la naturaleza propia", señala Nieves Díaz, que reivindica la belleza que hay en cada rincón de Galicia: "Hay unos montes espectaculares. Y hay que fijarse en las pequeñas cosas, como en los terrarios, que son las que importan realmente".

Todo ello dentro de un modelo lo más orgánico y sostenible posible, teniendo en cuenta que, cada vez más, la ciudadanía apuesta por teñir de verde su casa. Algo que la florista atribuye en parte a la pandemia, que ha hecho que las personas den más valor a los entornos en los que están.

"A veces es 'no me quieras tanto y quiéreme mejor'. Pecamos de regar mucho las plantas. A veces dan síntomas que nos parecen de sequiedad, pero en realidad es que se está ahogando. La gente no sabe cómo identificarlo" Nieves Díaz Eugercios, responsable de Espora Coruña

"Con una planta se vive mejor, también a nivel emocional y en cuanto a vínculos. Te está exigiendo una cosa, y si la miras todos los días te vas a dar cuenta cuando una hoja se ponga rara. Pero hay que mirarlas, hay gente que no lo hace en todo el día y cuando se da cuenta, ya es tarde y empiezan los problemas", explica Díaz.

Esto, unido al desconocimiento sobre cómo cuidar las plantas, lleva a que estas compañeras de casa sufran. "A veces es 'no me quieras tanto y quiéreme mejor'. Pecamos de regar mucho las plantas. A veces dan síntomas que nos parecen de sequiedad, pero en realidad es que se está ahogando. La gente no sabe cómo identificarlo", explica la florista.

Las hojas de las plantas, en este caso, "crujen" porque el sistema radicular no funciona debido a la pudrición de sus raíces. La hoja está seca porque no le llega la savia, algo que no se debe a la falta de agua sino a todo lo contrario: exceso de riego. Esta es una de las causas de mortalidad vegetal más comunes.

Guardería y hospital

Espora Coruña dispone además de dos innovadores servicios para los amantes de las plantas. Uno de ellos es el de hospital, que permite a los ciudadanos que tienen una planta enferma conocer qué puede estarle pasando y recuperarla gracias al saber hacer de Nieves Díaz.

"En la tienda tengo muy buena iluminación. El local me da muy buenas condiciones para ofrecer este servicio. Cuando nos traen una planta, miramos qué le pasa y si es viable, le hacemos lo que necesita en el momento o si es preciso monitorizarla de alguna manera, se queda aquí, donde le doy el tratamiento hasta que se recupera y puedan venir a recogerla", señala la responsable del espacio.

La guardería está pensada para aquellas personas que se van de vacaciones o no van a estar en casa por un período concreto de tiempo y necesitan que alguien riegue sus plantas, algo que puede hacerse tanto a domicilio como llevándolas (si son pocas y no siendo lo más recomendable) al local.

Dos servicios que demuestran el inmenso amor que Nieves Díaz Eugercios siente por las plantas, a las que con tanto mimo y dedicación cuida en su pequeña tienda de la calle del Orzán.