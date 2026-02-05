Sogama fija el canon unitario para 2026: sube a 111,13 euros, con cuantía reducida de 97,76 euros

La Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama) publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el importe del canon unitario de tratamiento por tonelada de residuos domésticos que deberá aplicar para el año 2026 (que asciende a 111,13 euros) y la cuantía del canon unitario reducido (97,76 euros).

En concreto, hace público este importe, en el marco del sistema promovido por la Xunta de Galicia para la gestión institucional de los residuos de competencia municipal y gestionado por Sogama. Así, se fija en 111,13 euros por cada tonelada de residuos domésticos gestionada, más el incremento correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.

Asimismo, establece un canon de cuantía reducida, que se fija en 97,76 euros por cada tonelada de residuos domésticos gestionada, más el incremento correspondiente al impuesto sobre el valor añadido, condicionado al cumplimiento de lo establecido legalmente.

Por otra parte, en otra resolución, el DOG hace público el importe para el año 2026 del canon específico por tonelada de residuos entregados que cumplan los requisitos mínimos para la gestión en las plantas de tratamiento de materia orgánica.

52,89 euros por tonelada

Esto, en el marco del programa específico de promoción del reciclaje mediante la puesta en marcha y la gestión de plantas de compostaje promovidas por la Administración general de la comunidad autónoma de Galicia a través de Sogama.

Así las cosas, se establece en la suma de 52,89 euros por cada tonelada de residuos domésticos 'FORSU' (Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos) gestionada, más el incremento correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.