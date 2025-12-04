A Coruña acoge una jornada sobre investigación y desarrollo del agua

Inauguración de la jornada Inawa en A Coruña. Concello de A Coruña

La cátedra Emalcsa-UDC ha celebrado en A Coruña la jornada Inawa, un encuentro sobre investigación y desarrollo del agua. La cita tuvo lugar este jueves y en ella se puso el foco en el ambiente y las personas.

La inauguración estuvo a cargo de la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira. También participaron el rector de la UDC, Ricardo Cao; el director de Augas de Galicia, Roi Fernández y la subdirectora del Centro Interdisciplinar de Química e Biología de la UDC, María Isabel González.

En su intervención, Neira puso en valor la colaboración entre las dos instituciones públicas que conforman la cátedra y su dedicación a la investigación sobre la gestión y calidad del agua en la ciudad.

La concelleira destacó el respaldo del Concello, como accionista de Emalcsa, “a esta colaboración que converte á UDC no mellor aliado para avanzar en solucións de vangarda na xestión da auga que sirvan para mellorar a prestación o servizo aos cidadáns e, por tanto, aumentar o seu benestar".

Por su parte, el rector subrayó que la Cátedra Emalcsa-UDC supone para la Universidade da Coruña un referente de colaboración entre la academia, Concello y la empresa, “sempre ao servizo da sociedade e do medio ambiente”.