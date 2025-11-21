Juan Diego Pérez Freire: "Desde el Puerto de A Coruña le damos de comer al 70% de las vacas y pollos de Galicia"

Los puertos se enfrentan en la actualidad al reto de crecer de forma sostenible. A este respecto, la Autoridad Portuaria de A Coruña tiene en marcha el proyecto Green Port, del que su director general desde 2010, Juan Diego Pérez Freire, habló ayer durante el Green Thursday 2025 'Galicia marca la diferencia' con la directora de estrategia de Tecalis, Berta Caro.

Inaugurado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, el Green Thursday 2025 estuvo presentado por Mónica Martínez y contó con cinco proyectos gallegos sostenibles que dieron a conocer su trabajo en el evento de Quincemil celebrado en Árbore da Veira.

"El puerto de A Coruña tiene dos dársenas: el puerto interior sigue una estrategia, Coruña Marítima, y el exterior cuenta con el proyecto de Green Port. Buscábamos una visión para comercializar y dar a conocer el puerto exterior que fuese acorde a todo lo que se estaba haciendo y vimos la oportunidad de generar A Coruña Green Port para que el puerto exterior funcionase como un hub de descarbonización", explicó Pérez Freire.

Algo para lo que cuentan con varias líneas básicas: modernizando las infraestructuras, con un hub de offshore y eólica marina, con energías y combustibles renovables desarrollando el hidrógeno verde y con autosuficiencia energética. A este respecto, el director del puerto coruñés habló del proyecto que tienen con Inditex de autoconsumo compartido con excedentes: "Con esa energía y con placas solares vamos a poder ser autosuficientes energéticamente dentro del puerto".

Pérez Freire señaló que la línea de Offshore es más intensiva en mano de obra. "Es un proyecto público-privado en el que el puerto va a desarrollar una infraestructura de muelle e instalaciones para que se puedan incorporar empresas que construyan cimentaciones de eólica marina. Ya hemos lanzado la convocatoria y se han presentado seis empresas, la principal es Navantia. Va a ser una atracción de mucho importe: la parte pública será de unos 100 millones de euros y la privada, otro tanto", señaló el director del puerto coruñés.

"Apostamos porque las empresas también se incorporen a esta filosofía. Con Repsol, que es nuestro principal cliente, hemos llegado a un acuerdo para su traslado completo del puerto interior al puerto exterior, que supondrá una inversión de unos 140 millones de euros. Va a permitir que desarrolle toda su capacidad de generación de combustibles renovables" Juan Diego Pérez Freire, director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Caro le preguntó a continuación a Pérez Freire por empresas como Repsol, que se trasladará definitivamente a Punta Langosteira. "Apostamos porque las empresas también se incorporen a esta filosofía. Con Repsol, que es nuestro principal cliente, hemos llegado a un acuerdo para su traslado completo del puerto interior al puerto exterior, que supondrá una inversión de unos 140 millones de euros. Va a permitir que desarrolle toda su capacidad de generación de combustibles renovables. Ya hoy entran barcos de aceites de cocina, que sirven de materia prima para la generación de estos combustibles, y la expectativa es que esto se amplíe mucho más en el puerto exterior", explicó Pérez Freire.

Respecto a Exolum, que instalará una nueva terminal marítima de combustibles para 2030, el director de la Autoridad Portuaria de A Coruña concretó que está más focalizado en la logística de los combustibles renovables, "que es algo que nos faltaba en el puerto". "Una de las partes que está desarrollando es un proyecto de centralizar en Langosteira la captura de CO2 en Galicia. Están hablando con empresas que emiten CO2 y que están conectadas al ferrocarril, porque tenemos que buscar infraestructuras que existan y que permitan capturar ese CO2 para llevarlo al puerto", indicó Pérez Freire, que resumió que la previsión es captar el dióxido de carbono, llevarlo a Langosteira para almacenarlo y sacarlo.

La llegada del tren y la energía eléctrica para cruceros

¿Y en qué momento se encuentra el puerto exterior? En los últimos 13 años, ha ido creciendo y ya mueve más de ocho millones de toneladas al año, lo que lo convierte en la primera dársena de Galicia en número de toneladas. "Desde 2012, hemos movido más de 38 millones de toneladas y más de 2.200 barcos, es un puerto maduro. Lo que estamos haciendo es acabar la construcción del tren, que va a llegar a mediados del año que viene", explicó el director general del puerto coruñés.

Una llegada, la del tren a Langosteira, que permitirá potenciar "uno de los tráficos estrella": el cereal. "Desde Langosteira le damos de comer al 70% de las vacas y pollos de Galicia. Esto ha permitido que las fábricas, en vez de almacenar ellas el cereal, puedan recogerlo en el puerto. Casi todos los días llegan camiones para recoger el cereal y repartirlo por Galicia. El tren nos va a permitir llegar más lejos, como a Castilla y León", señaló Pérez Freire.

Berta Caro y Juan Diego Pérez Freire en el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó la construcción y gestión del sistema de suministro eléctrico a los cruceros a la empresa especializada Regenera OPS Dos SL a principios de noviembre. "Consiste en conectar los cruceros a la energía eléctrica de la ciudad", explicó el director general de la Autoridad Portuaria, que añadió: "Va a permitir que durante su estancia en el puerto, los cruceros no emitan CO2".

Una medida pionera, ya que la Unión Europea quería prohibir en 2030 estas emisiones, que en A Coruña desaparecerán en 2027 gracias a esta concesión. Y es que en la costa de Francia a Portugal, el puerto coruñés será el primero que dispondrá de este sistema, solo por detrás de Cádiz en España. Así, cruceros como el Iona y el Queen Victoria atracados ayer en A Coruña podrán, en 2027, conectarse a la red eléctrica durante su estancia en la ciudad.