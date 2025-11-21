David Camba hace materiales de construcción con cáscaras de arroz y mejillones: "Reciclamos todo lo que generamos en la fábrica"

Transformar la cáscara de arroz en materiales de construcción. Esto es lo que ha logrado Birdmind, empresa que ha ganado el Premio a la Iniciativa Emprendedora de AJE Pontevedra y cuyo CEO, David Camba, participó ayer en el Green Thursday 2025 organizado por Quincemil. Un proyecto sostenible que ha cosechado grandes éxitos en poco tiempo y que ya ha dado pasos de cara a la creación de nuevos materiales con el aprovechamiento de innovadoras materias primas.

Inaugurado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, el Green Thursday 2025 tuvo lugar en Árbore da Veira. Presentado por Mónica Martínez, contó con cinco proyectos gallegos sostenibles que dieron a conocer su trabajo en el evento. Uno de ellos fue, precisamente, Birdmind, sobre el que Camba charló con la doctora arquitecta Nuria Prieto.

"Es un proyecto de garaje. Desde muy pequeño, siempre me gustó fabricar cosas, hacer inventos. Hace unos seis años empecé a trabajar en la idea de buscar una alternativa a los tableros tradicionales de madera", explicó Camba sobre los orígenes de su empresa, que pudo desarrollar gracias a varias aceleradoras y a una ayuda del Igape que le permitió alquilar una nave y montar la infraestructura.

Un trabajo que posteriormente complementó con el desarrollo de una línea de producción automatizada que permite a Birdmind trabajar con mayor libertad y que fue inaugurada en diciembre del año pasado.

Tableros sostenibles de gran calidad

Los tableros ecológicos que propone esta empresa gallega están fabricados con cascarilla de arroz. "En España somos los segundos productores de arroz de la Unión Europea, el 30% del que se consume en Europa se genera en España", explicó Camba sobre el origen del material que usan. Y es que la cascarilla que tradicionalmente siempre ha ido para las camas de las granjas de los animales forma ahora los tableros que ellos comercializan.

"Al ser un material nuevo, siempre hay cierta incertidumbre" David Camba, CEO de Birdmind

El tablero Rice Tap de Birdmind tiene una capacidad hidrófuga mejor que la de un tablero tradicional y es también bastante resistente al fuego, una resistencia que la empresa logró mejorar en el Rice Tab Plus incorporando concha de mejillón al material usado para fabricar las piezas. El tablero de la firma gallega, además, puede ser enviado a cualquier país en container porque no le entra polilla y su creación es sostenible de principio a fin.

"Hemos eliminado el consumo de agua, mientras que los tradicionales tienen un gran consumo", explicó el CEO de la empresa, en referencia a su forma de trabajar con temperatura y presión, a lo que añadió: "Somos deforestación cero y solo tiramos de energías renovables".

Birdmind también ha desarrollado una trituradora industrial para aprovechar los cortes o prototipos: los materiales sobrantes se reutilizan en nuevos tableros. "Reciclamos todo lo que generamos en la fábrica", indicó Camba sobre su apuesta por la economía circular, consumiendo los residuos generados.

David Camba y Nuria Prieto durante su conversación en el Green Thursday 2025. Enrique Romanos Tardío

Los tableros de esta empresa, además, son versátiles. Hay una empresa en Santiago que está haciendo las mamparas que separan a los conductores de los buses de los pasajeros con estas piezas, mientras que una empresa internacional está creando una línea de mobiliario para montar en casa como Ikea. "El cliente que va a pagar ese plus que cuesta nuestro tablero frente al tradicional es esa firma que le da valor a ese punto de sostenibilidad", indica el fundador de la compañía

"Llevamos solamente un año con la parte comercial y está teniendo mucho impacto", indicó Camba. Y es que Birdmind está en muchos bancos de materiales, en los que se pueden solicitar muestras, y también en contacto con profesionales que quieran ver como es. "Al ser un material nuevo, siempre hay cierta incertidumbre", reconoce sin embargo el CEO de la empresa.

A las preguntas de Nuria Prieto sobre el futuro de Birdmind, Camba señaló que ya han desarrollado materiales con otras innovadoras materias primas como las cáscaras de pipa. Además, trabajan en un proyecto con fibras textiles, material que definió como "interesante" por sus posibilidades. Un futuro brillante para una empresa "de garaje" que ha logrado hacer que la sostenibilidad esté presente en cada paso que da.