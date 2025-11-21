Ana de Aspe Doldán: "Puede parecer que la industria audiovisual no contamina, pero tiene un gran impacto"

El sector audiovisual gallego ha crecido mucho en los últimos años, un crecimiento que ha ido de la mano de la búsqueda de soluciones para poder rodar de forma más consciente y con menos impacto ambiental. La Tribu Verde es una de las organizaciones que lo hace posible y su directora, Ana de Aspe Doldán, presentó el proyecto en una amena charla con el especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano Gómez-Ulla, ayer en el Green Thursday 2025 de Quincemil.

Presentado por Mónica Martínez, el Green Thursday 2025 fue inaugurado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira, que dieron paso a la presentación de cinco proyectos gallegos sostenibles.

El primero de ellos fue La Tribu Verde, cuya directora, Ana de Aspe Doldán, habló sobre cómo hacer las producciones de cine más sostenibles, en lo que colaboran de forma activa desde esta consultora de sostenibilidad para productoras y promotoras de eventos. "Lo hacemos a través de planes de sostenibilidad, cálculos de huella de carbono y formando a los equipos de rodaje para saber cómo integrar estas medidas de sostenibilidad en los proyectos", explicó la responsable de la consultora.

"Puede parecer que la industria audiovisual no contamina, pero lo cierto es que tiene un gran impacto. Imagínate un rodaje durante meses: desplazamientos diarios de los equipos, los camiones de material técnico, el consumo energético por las necesidades de iluminación, los materiales para la recreación de escenarios, las toneladas de residuos que se generan... Todo eso tiene un impacto", explicó la directora de La Tribu Verde, que trabaja desde la pre-producción hasta la post-producción.

Así, proponen medidas como usar prioritariamente luces led, con menor consumo, conectarse a la red eléctrica si es posible, apostar por el transporte en vehículos eléctricos, eliminar las botellas de un solo uso o reducir la carne roja en los menús, en los que recomiendan los productos de proximidad. Pequeñas acciones que hacen un gran cambio de cara a un rodaje más sostenible.

"La digitalización puede ayudar a reducir el impacto, pero lo digital también tiene un impacto: la nube, el almacenamiento de datos, consume energía. Pero en ciertas secuencias puede reducirlo: si quieres recrear una localización en un plató virtual como el que tenemos en A Coruña no necesitas desplazar a 80 personas o recrear un escenario efímero que se va a destruir" Ana de Aspe Doldán, directora de La Tribu Verde

"Cualquier material en un rodaje puede provocar un impacto si no se gestiona bien. Las explosiones generan pirotecnia o restos de combustible, la nieve artificial tiene espumas o detergentes que no son siempre biodegradables... Existe también contaminación acústica con el uso de generadores o altavoces y contaminación lumínica en rodajes nocturnos que pueden afectar a la fauna. También el uso de drones, que pueden afectar al comportamiento de las aves, sobre todo en época de cría", explicó Ana de Aspe Doldán.

La directora de La Tribu Verde señaló que a este respecto es fundamental estudiar previamente cómo va a ser el rodaje para evitar dentro de lo posible consecuencias negativas sobre el medio, lo que permite sustituir ya de un inicio aquellos elementos que puedan resultar más perjudiciales o tener un impacto mayor: "La digitalización puede ayudar a reducir el impacto, pero lo digital también tiene un impacto: la nube, el almacenamiento de datos, consume energía. Pero en ciertas secuencias puede reducirlo: si quieres recrear una localización en un plató virtual como el que tenemos en A Coruña no necesitas desplazar a 80 personas o recrear un escenario efímero que se va a destruir".

"Hay varios motivos por los que se integra la sostenibilidad hoy en día. El primero es porque ha dejado de ser algo voluntario para que sea obligatorio en muchos casos. Por ejemplo, si hablamos de subvenciones públicas, el ICAA exige un plan de sostenibilidad y un cálculo de huella de carbono", ejemplificó Ana de Aspe Doldán, que hizo también referencia a las plataformas de streaming: "En sus originales exigen que se integren criterios de sostenibilidad porque son empresas y tienen objetivos climáticos que cumplir". Y es que aunque al principio había cierta reticencia por esta medida, la situación está cambiando.

Ana de Aspe Doldán charla con Bruno de Llano Gómez-Ulla en el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Portocabo está exigiendo criterios de sostenibilidad en todas sus producciones porque "ve que el equipo lo entiende y lo integra, y además quieren proteger el entorno en el que están rodando". "Al principio tiene unos costes: contratación de expertos en sostenibilidad, de proveedores más sostenibles, de iluminación LED... Pero hay medidas que suponen un ahorro, porque al contratar vehículos eléctricos reduces el combustible, por ejemplo", señaló Ana de Aspe Doldán, que señala: "El coste y el ahorro se equilibran bastante".

A todo ello, Ana de Aspe Doldán añade que cuando una productora integra estas medidas de sostenibilidad en sus rodajes no solo cambia su propia forma de trabajar, sino la de toda la cadena de valor, "que en la cultura es muchísimo".

El ejemplo de Rapa

Una de las series en las que ha trabajado esta consultora es Rapa, de Portocabo y Movistar+, donde estuvieron presentes desde la pre-producción hasta la post-producción, ayudándoles a conseguir la certificación ISO 14.067. "Fue la primera serie en conseguirlo en España. Ideamos un plan de sostenibilidad en base a su guión y a las localizaciones que habían elegido. Por ejemplo, se usó un 70% de iluminación LED y se priorizó la luz natural en los rodajes, además de conectarse a red 100% de energía renovable en producción, vestuario o maquillaje", señaló de Aspe Doldán.

Pero no solo eso: en los desplazamientos a Madrid se apostó por ir en tren y se hizo todo lo posible por compartir transporte, algo que no siempre es sencillo, mientras que los camiones eran Euro 6 híbridos. "En catering había una opción vegana todos los días y se redujo la carne roja, usando producto local. En arte se usó un 70% de material reutilizado de otras producciones, que fue del 85% en vestuario. Las pinturas eran al agua, y en cuanto a los residuos se segregaron correctamente", añadió la responsable de La Tribu Verde, que concluyó: "Había una persona responsable de sostenibilidad en set, iba una vez a la semana a ayudar al equipo a implementar las medidas y a recopilar datos para la huella de carbono".