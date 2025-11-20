Yoya Neira apuesta por "concretar" acciones para caminar hacia la sostenibilidad en A Coruña

"Nuestro reto es situar a A Coruña en el lugar del que nunca debió salir". Así lo ha asegurado este viernes la concejala de Medio Ambiente del Concello da Coruña, Yoya Neira, durante la inauguración del Green Thursday 2025 que se celebra en Árbore da Veira bajo el lema "Galicia marca la diferencia".

Presentado por Mónica Martínez, el evento cuenta también con la intervención de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Ambas darán paso al repaso de iniciativas innovadoras de la comunidad (La Tribu Verde, Zero Housing, el Puerto de A Coruña, Birdmind y la Fundación ENKI) y a la charla de Álvaro Rodríguez, coordinador general en España de The Climate Reality Project, la organización de Al Gore.

Neira comenzó su intervención con agradecimientos, celebrando la segunda edición "de un proyecto como este en un lugar incomparable". La concejala reivindicó la importancia de que se vea la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, como el social que aporta ENKI.

"Cuando viene de otros ámbitos como era mi caso, hablar de sostenibilidad puede ser algo abstracto", indicó la concejala de Medio Ambiente de A Coruña, que señaló la importancia de concretar acciones, especialmente desde las administraciones: "Cuando somos responsables en lo local, necesitamos concretar a través del expertise que tienen muchas empresas".

"Sin la colaboración privada sería imposible llegar a los lugares a los que queremos llegar" Yoya Neira, concejala de Medio Ambiente del Concello da Coruña

"¿A qué nos enfrentamos en el ámbito local en materia sostenibilidad?", se preguntó Neira, que hizo referencia a grandes cambios como la instalación del quinto contenedor que ha comenzado en A Coruña. La concejala, además, reivindicó la importancia de aprovechar las oportunidades de crecimiento, ejemplificándolo con el vertedero.

Situaciones que no están exentas de "dificultades u obstáculos", pero que siempre se realizan con la idea de colocar a A Coruña en una situación de "vanguardia". "Nuestro reto es situarla en el lugar del que nunca debió salir", señaló la concejala de Medio Ambiente.

Neira agradeció la mano tendida de la Xunta a la hora de tratar las competencias compartidas. "Sin la colaboración privada sería imposible llegar a los lugares a los que queremos llegar", concluyó la edila, en referencia a la importancia de favorecer la accesibilidad a estos proyectos desde el punto de vista económico.