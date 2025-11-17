El Green Thursday de A Coruña contará cinco historias de innovación y sostenibilidad en Galicia

El Green Thursday A Coruña 2025 tendrá la innovación surgida en Galicia como protagonista. Este evento de sostenibilidad estrenado por Quincemil se celebrará el 20 de noviembre por la tarde. Se hablará y debatirá sobre sostenibilidad y el estado del mundo ante el reto de darle la vuelta al cambio climático.

Para ello contaremos con Álvaro Rodríguez Martínez, experto en sostenibilidad, coordinador general para España de The Climate Reality Project, Coordinador general de Ecolitio, director del Máster de Economía Verde de Next Education, y durante años consultor de la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Con casi quince años a sus espaldas como coordinador nacional de The Climate Reality Project, la organización de Al Gore, fue una de las primeras voces en difundir en España el riesgo que suponía el calentamiento global.

El lema de esta edición de A Coruña en 2025 es "Galicia marca la diferencia", porque repasaremos algunas iniciativas gallegas que están favoreciendo el medioambiente y la sostenibilidad en todos los sentidos. El evento estará inaugurado por la concejala de Medio Ambiente de A Coruña, Yoya Neira, y la conselleira de Vivenda e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue. Antes de la charla de Álvaro Rodríguez, se repasarán cinco proyectos de referencia en sostenibilidad en Galicia.

Galicia marca la diferencia

En el evento se presentarán cinco proyectos gallegos: algunos emergentes, otros consolidados y otros en transformación, que contribuyen y marcan la diferencia en material de sostenibilidad y medioambiente. Conoceremos el caso de La Tribu Verde, una consultora en sostenibilidad de producciones audiovisuales, a través de su directora Ana de Aspe Doldán; a continuación, sabremos cómo la construcción industrializada es más eficiente y respetuosa con el medio ambiente gracias a Diego Freire Coloma, director general de Zero Housing.

En el Green Thursday no podía faltar el Green Port, el proyecto de la Autoridad Portuaria de A Coruña, del que sabremos más con Juan Diego Pérez Freire, su director general. A continuación conoceremos el curioso caso de BIRDMIND, una empresa de Pontevedra que fabrica materiales de construcción usando cáscaras de arroz. Su fundador, David Camba, que acaba de ganar el premio a la iniciativa emprendedora de AJE Pontevedra, estará con nosotros. Finalmente, conoceremos la importancia de la sostenibilidad social a través de Carmen Touza, directora general de la Fundación ENKI.

Los interesados en asistir pueden escribir a eventos@quincemil.com

El programa completo

Presenta: Mónica Martínez

18:15: Recepción de ponentes y acompañantes

18:45: Inauguración institucional:

Yoya Neira , concejala de Medio Ambiente del Concello de A Coruña

, concejala de Medio Ambiente del Concello de A Coruña María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Infraestructuras de la Xunta de Galicia

19:15: Bloque inicial: Proyectos gallegos sostenibles

Cómo hacer las producciones de cine más sostenibles : Ana de Aspe Doldán , directora de La Tribu Verde

Modera: Bruno de Llano Gómez-Ulla , especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia

: , directora de La Tribu Verde Modera: , especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia La construcción industrializada es más sostenible : Diego Freire Coloma , director general de Zero Housing

: , director general de Zero Housing El Puerto de A Coruña será Green Port : Juan Diego Pérez Freire , director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Modera: Berta Caro , directora de estrategia de Tecalis

: , director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña Modera: , directora de estrategia de Tecalis BIRDMIND: Cuando el cambio empieza en la materia : David Camba , CEO de Birdmind

Modera: Nuria Prieto , doctora arquitecta

: , CEO de Birdmind Modera: , doctora arquitecta La importancia de la sostenibilidad social: Carmen Touza, directora general de la Fundación ENKI

Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil

20:30: Charla principal

Álvaro Rodríguez, coordinador general para España de The Climate Reality Project

21:15: Cierre, despedida y cóctel networking