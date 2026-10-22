Confirmado: ayudas a desempleados para pagar el alojamiento, el transporte y la manutención durante sus estudios

Estudiar abre puertas. Permite ampliar las oportunidades laborales y adquirir conocimientos prácticos y un pensamiento crítico.

Para incentivar los estudios, la Xunta de Galicia ha autorizado una nueva convocatoria para facilitar la participación de personas desempleadas en cursos de formación.

Ayudas para desempleados que cursen estudios

La iniciativa del Gobierno gallego, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, está dirigida a colectivos prioritarios, como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o con familiares a su cargo, así como integrantes de familias numerosas o monoparentales.

En este contexto, las ayudas permiten cubrir los gastos derivados de la participación en un amplio abanico de acciones formativas.

"Entre ellas figuran los cursos de los centros propios de la Consellería de Empleo, así como las acciones desarrolladas en las unidades de formación de las empresas adscritas a la orden Galicia Suma Talento", señala la Xunta.

En línea de convocatorias anteriores, el Ejecutivo regional concederá ayudas directas de 9 euros por día de clase al alumnado con una discapacidad igual o superior al 33%, así como a las personas integrantes de familias numerosas o monoparentales.

En el caso de las víctimas de violencia de género que participen en las acciones formativas, la cuantía será de 10 euros gallegos.

Por otro lado, la Xunta recoge también apoyos a la conciliación para personas que tengan a su cuidado hijos, menores de 12 años en acogida y/o familiares con dependencia de hasta segundo grado.

En este caso, la ayuda equivaldrá al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) diario vigente, "con el objetivo de facilitar la asistencia a las actividades formativas".

Hasta 80 euros diarios para alojamiento y manutención

La convocatoria incluye, además, ayudas para el transporte en vehículo propio (hasta 25 euros diarios) o público urbano e interurbano (1,5 euros al día), y para la manutención (12 euros) cuando el domicilio esté a más de 20 kilómetros.

Asimismo, garantiza ayudas para el alojamiento y manutención, con un máximo de 80 euros diarios, cuando la distancia sea de 100 kilómetros o más o no exista transporte que permita el desplazamiento diario.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes desde la incorporación a la acción formativa o desde que se produzca el hecho causante de la ayuda. Podrán acogerse a la convocatoria las acciones formativas iniciadas entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2027.