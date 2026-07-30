Galicia aprueba su techo de gasto para 2027 y sitúa el avance del PIB en el 1,9%

El Parlamento de Galicia ha aprobado este jueves el techo de gasto no financiero para el ejercicio 2027, de 15.022 millones de euros. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha reivindicado en un pleno extraordinario celebrado por la mañana que la comunidad gallega es la primera en dar el visto bueno al techo de gasto, contraponiéndolo con el Gobierno central, que lleva tres años con las cuentas prorrogadas.

Corgos aprovechó para pronunciarse sobre el aplazamiento del consejo de política fiscal y financiera (CPFF). El conselleiro de Facenda agradeció la decisión del ministro de Hacienda, Arcadi España, del que aseguró que comprendió los "argumentos" de las comunidades sobre que no había "tiempo suficiente" para analizar la documentación.

A este respecto, la Xunta espera "que aporten la información pendiente y que esta circunstancia suponga un cambio de rumbo y comience un nuevo diseño" de la reforma, "con participación real desde el inicio de las comunidades autónomas", según recoge Europa Press. La propuesta actual, añadió Corgos, rebaja el peso de la dispersión poblacional y el envejecimiento, dos factores clave para la comunidad gallega.

El titular de Facenda también ha enviado un mensaje de apoyo a las comunidades afectadas por la ola de incendios, trasladando la solidaridad de Galicia. Precisamente, y tras cambiar el riesgo de fuegos en la comunidad gallega, este miércoles regresaron los casi 80 efectivos desplazados a Madrid y a Castilla y León para combatir contra las llamas.

El techo de gasto

El techo de gasto de Galicia será en 2027 de 15.022 millones de euros, un récord. El Gobierno autonómico señala que esto permitirá "dar respuesta a las prioridades" de los gallegos: reforzar los servicios públicos y la transformación del modelo productivo, con una apuesta por la inversión en I+D+i y por la mejora de la formación para impulsar el crecimiento empresarial, mejorar el acceso a la vivienda y garantizar el mejor Xacobeo de la historia.

Miguel Corgos pidió el apoyo de todos los grupos de la Cámara, aunque el techo de gasto salió adelante solo con los votos a favor del PP y el rechazo de BNG, PSdeG y Grupo Mixto. Ahora, la Xunta puede avanzar en la elaboración de los presupuestos para el próximo año.

Los recursos procedentes de la recaudación tributaria propia y a través del sistema de financiación crezcan de manera significativa en 859 millones, un 6,8% más. Esta evolución de los ingresos propios se compensa con los ajustes de contabilidad nacional y el objetivo de estabilidad hasta aumentar en un 6%, según el conselleiro de Facenda.

"Para obtener dicho gasto computable es necesario restarle a estos recursos propios el gasto no computable para la regla de gasto, compuesto por los intereses, la financiación no condicionada y las inversiones financieras sostenibles", explicó Corgos, que reivindicó que gracias al buen desempeño fiscal de los últimos años se puede dedicar a nuevas inversiones 150 millones a mayores de la regla de gasto, por lo que los recursos autonómicos crecen un 6%.

Los fondos finalistas suben en 185 millones, lo que refleja una programación de fondos europeos diseñada para compensar la finalización del plan de recuperación, que contaba el año pasado con 150 millones.

La Xunta, además, actualizó su cuadro macroeconómico para este ejercicio, mejorando la estimación de crecimiento del PIB. El Gobierno autonómico prevé en 2026 un crecimiento de la economía dos décimas superior a lo fijado en los presupuestos en vigor, pasando del 1,9% al 2,1%.

"Y, para 2027, queremos mantener esta prudencia y situar el avance del PIB en el 1,9%", señaló Corgos, que precisó que de esta forma Galicia encadenará siete años de crecimiento sostenible y continuado, con una mejor evolución que el promedio de España y un diferencial de 1,3 puntos de mayor crecimiento esperado para el año que viene (16,7 frente a 15,4).

Condonación de la deuda

"Con ese techo de gasto no se va a conseguir colocar a la provincia de Ourense al nivel de otras", señaló el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), que votó en contra.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, puso por su parte el foco en la financiación autonómica e instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a explicar "qué modelo defiende". Besteiro, además, señaló que "nadie entiende" la postura del Ejecutivo autonómico con la condonación de la deuda: "Va a haber comunidades del Partido Popular que van a aceptar la condonación de la deuda. Y ya veremos lo que hacen".

La portavoz del BNG, Ana Pontón, acusó por su parte a la Xunta de "discurso triunfalista" en cuanto al techo de gasto y los presupuestos, mientras afea a Rueda que "se permite el lujo de decir que hay que vetar la condonación", motivo por lo que se ha referido a él como "el mansiño de Génova". El BNG considera que el techo de gasto "no lleva a dar solución" a los problemas de Galicia y ha rechazado "una estrategia que abraza el centralismo y que hace que Galicia pierda".

Alberto Pazos (PPdeG) ironizó sobre los "habituales negros vaticinios" de la oposición y aseguró que "que cada año son desmentidos por la terca realidad". "Los mismos argumentos que utiliza para criticar la propuesta de financiación autonómica que tan poco les gusta son absolutamente ignorados y apartados para justificar su apoyo a la propuesta de quita de la deuda", señaló, dirigiéndose a Pontón.