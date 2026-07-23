Amancio Ortega compra en París unas oficinas por una cifra récord de más de 800 millones de euros

Amancio Ortega, en una imagen de diciembre de 2022 Imaxe Press / Shutterstock.com

El brazo inversor de Amancio Ortega, Pontegadea, ha oficializado la compra de un complejo de oficinas en París por una cifra récord en Europa: más de 800 millones de euros.

Las conversaciones, como informaba el medio especializado Bloomberg, comenzaron el pasado mes de mayo, cuando la cifra puesta sobre la mesa se situaba en cerca de 850 millones de euros.

Según ha podido confirmar Quincemil, el importe final es algo menor, pero en todo caso supera los 800 millones de euros y se mantiene como la compra más elevada de una oficina en territorio europeo desde el 2022.

Oficinas a unos metros del Arco del Triunfo

El complejo que ha adquirido Ortega es Capital 8 y ocupa unos 45.000 metros cuadrados en el VIII distrito de la capital francesa, muy cerca del parque Monceau y del Arco del Triunfo.

De su extensión, 2.690 metros cuadrados son de espacio exterior, más de la mitad de ellos de jardines. En su interior, los espacios de concepto abierto varían de 180 a 780 metros cuadrados.

Complejo de oficinas de Capital 8 en París. Capital 8

Algunas de las empresas que tienen aquí oficinas son Mitsubishi, Makemo Capital, Tikehau Capital, Standard Chartered o Arsene.

Hasta ahora, el inmueble estaba en manos de gestora Invesco, que lo compró en 2018 a Unibail-Rodamco-Westfield por 789 millones de euros, según informa Europa Press.

Operaciones de Pontegadea

La de Capital 8 es la última de las operaciones recientes de Pontegadea.

La anterior a ella fue la venta de la firma de cable submarinos Telxius, que poseía junto a Telefónica, por 1.200 millones de euros.

Anteriormente, el pasado mes de junio, Pontegadea adquirió por 115 millones de euros un centro logístico en Ontario (Canadá) y otro en Sevenum (Países Bajos) por 132 millones de euros.