Ya entró en vigor: la ayuda de hasta 18.000 euros para apoyar la actividad de las salas de cine

La Xunta de Galicia ha abierto hoy, viernes 17 de julio, el plazo de presentación de solicitudes a las subvenciones para el desarrollo de actividades en salas cinematográficas de carácter comercial con un presupuesto total de 480.600 euros.

Este 2026 se destina un 3,3% más que en la convocatoria del año anterior para el fomento de proyectos de captación de público y programaciones de cine gallego, europeo o de países con baja representación en las pantallas.

Solicitudes hasta el 17 de agosto

Publicada la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la Xunta de Galicia ha abierto hoy el plazo para que las salas de cine comerciales puedan solicitar las ayudas convocadas este año con el objetivo de apoyar su actividad y reforzar la oferta cinematográfica en la comunidad.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 17 de agosto a las 20:00 horas. Podrán optar a estas subvenciones tanto las personas autónomas como las empresas privadas que gestionen las salas de exhibición cinematográfica de carácter comercial en Galicia.

Entre los gastos subvencionables se incluye la modernización de sistemas digitales de proyección, audio y conectividad, actualización de los sistemas de venta y control de entradas, comunicación y marketing digital, contratación de películas de producción europea o de terceros países con baja presencia en las cuotas de pantalla y costes de personal.

Con esta línea de apoyo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude busca contribuir a la viabilidad de las salas de cine y favorecer que sigan siendo espacios de acceso a la cultura en todo el territorio gallego.

El período de desarrollo de los proyectos subvencionables será desde el 1 de enero al 8 de noviembre de 2026 para las personas no beneficiarias de la convocatoria de 2025 y del 1 de julio al 8 de noviembre de 2026 para las que ya fueron adjudicatarias el pasado año.

La cuantía máxima de las adjudicaciones podrá llegar al 100 % del coste de las actividades:

Hasta 12.000 euros en salas de entre una y dos pantallas

Hasta 15.000 euros para las de entre tres y cinco pantallas

Hasta 18.000 euros en el caso de espacios con seis o más pantallas.

Estas cuantías pueden incrementarse en los siguientes casos:

En 3.000 euros más en el caso de salas situadas en municipios con menos de 25.000 habitantes

Las salas que durante el período subvencionable programen más del 50 % de títulos no nacionales y los proyecten en versión original subtitulada también pueden lograr un incremento de 3.000 euros sobre la cuantía base.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Xunta.