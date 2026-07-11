Confirmado: nueva ayuda de la Xunta de hasta 30.000 euros para las empresas y los profesionales de este sector

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo una billetera llena de varios billetes en euros Shutterstock

El Ejecutivo gallego ha anunciado esta semana la convocatoria de una nueva línea de ayudas, dotada con 1,2 millones de euros, para impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales en la región.

Las bases de estas subvenciones ya han sido publicadas. Además, la dotación presupuestaria cuadruplica la destinada el año pasado a esta línea de ayudas, cofinanciadas de forma mixta entre la Comunidad Autónoma y la Unión Europea.

Hasta 30.000 euros en ayudas para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el lanzamiento de futuras películas y series gallegas, centrándose en el apoyo financiero para llevar a cabo el trabajo de preproducción en las fases iniciales de los proyectos.

Esto incluye los costes de personal, asesoramiento y consultoría, la preparación de materiales previos, los gastos relacionados con guiones y música, e incluso la logística y la participación en foros y mercados especializados, con secciones dedicadas al desarrollo audiovisual.

La dotación de la convocatoria, que se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, estará repartida entre 300.000 euros para la categoría de proyectos individuales y 900.000 para la de paquetes integrados por la suma de tres o cuatro proyectos.

Asimismo, establece que las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros en el caso de largometrajes de animación y series de ficción o animación, hasta 25.000 euros para largometrajes de ficción y hasta 20.000 euros para series o largometrajes cinematográficos documentales.

Rodaje de la serie 'O asasino do pelo roxo', producida por Zenit TV para la TVG Xunta de Galicia

Para llegar a las pantallas, en los años siguientes los proyectos podrán optar a las subvenciones de la Xunta y de otros organismos estatales para continuar con su producción o coproducción y rodaje, así como para su difusión y circulación.

Además, la fórmula de apoyo a través de los paquetes que combinan varias propuestas permitirá a las empresas planificar mejor a medio plazo en términos de gestión de recursos y promoción del empleo.

Esta línea de subvenciones forma parte de la inversión directa en el sector audiovisual a través del programa anual de apoyo de 8 millones de euros que ejecuta la Xunta para financiar a las empresas durante todo el proceso.

En el pasado 2025, 14 productoras se beneficiaron de los 300.000 euros otorgados por este canal.