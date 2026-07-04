El programa de emprendimiento local de A Coruña llega a Sagrada Familia y Os Mallos

El Concello de A Coruña ha licitado con un presupuesto de 100.000 euros los servicios del programa de emprendimiento local de los barrios de Sagrada Familia y Os Mallos.

El presupuesto está cofinanciado en un 60% con fondos Feder dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, en la que A Coruña obtuvo 8,7 millones de euros.

La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor esta estrategia que "pone a la ciudadanía en el centro y el foco en la mejora de la calidad de vida y las condiciones económicas de todos los barrios. Programas como estos son hoy fundamentales para que el tejido de los pequeños comercios y de las empresas locales puedan competir con todas las herramientas en los mercados modernos", una cuestión de "competencia justa" que es "justicia social".

La adjudicataria deberá proporcionar los medios técnicos y humanos para que las personas usuarias puedan acceder a un servicio de formación y asesoría personalizada. Las actividades del programa deberán tener una perspectiva de inclusión social, igualdad y accesibilidad universal y promover la dinamización económica de proximidad.

El servicio incluirá la planificación de talleres básicos para iniciar una actividad económica y sesiones avanzadas para negocios ya existentes.

También deberá adaptar el contenido a las exigencias y particularidades de estos barrios y atender materias como marketing digital, fiscalidad, gestión de redes o economía circular.

Las formaciones, presenciales y en línea, tendrán una metodología adaptada a diferentes niveles y circunstancias como una orientación inicial sobre la viabilidad de ideas de negocio, asesoramiento para la elaboración de planes de empresa, apoyo en trámites, normativa municipal y oportunidades de financiación, tutorías periódicas de seguimiento o mentorización y derivación coordinada a recursos especializados.