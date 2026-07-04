Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de 19 semanas por nacimiento y cuidado de hijos

Según los últimos datos demográficos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes al año 2025, Galicia incrementó los nacimientos por primera vez en 17 años en un 1,54 % más que en 2024, registrándose un total de 13.556 nacimientos en la comunidad gallega.

Esto es así gracias a las medidas de apoyo económicas y de conciliación a las familias puestas en marcha por la Xunta, como la gratuidad total de las escuelas infantiles, las casas niño en el rural, el Bono Concilia Familia o la Tarxeta Benvida, junto a los derechos que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores referentes al nacimiento y cuidado de hijos/as.

19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores por nacimiento y cuidado

Tener un hijo/a es una decisión que muchas parejas meditan detenidamente debido a las dificultades de conciliación entre la vida laboral y familiar, así como a los desafíos económicos que existen en la actualidad.

Con el objetivo de favorecer esta conciliación durante los primeros meses de vida del bebé, el Gobierno establece un período mínimo de permiso retribuido. Además, en Galicia, la Xunta ofrece diferentes ayudas económicas dirigidas a las familias en distintas etapas del crecimiento de los hijos e hijas.

Tal y como recoge el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, "el nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre biológica durante diecinueve semanas".

Esta medida está vigente desde julio de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas para cada progenitor, así como su extensión hasta las 32 semanas en el caso de las familias monoparentales o monomarentales, "por existir una única persona progenitora", dice el mismo artículo.

Este permiso retribuido constituye un derecho individual de cada persona trabajadora y no puede ser transferido al otro progenitor. Pueden solicitarlo los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores autónomos y los empleados públicos que se encuentren en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social.

Cómo disfrutar de este permiso retribuido

El Estatuto de los Trabajadores también deja muy claro cómo deben disfrutarse estas 19 semanas (32 en familias de un solo progenitor).

Del total de 19 semanas, 17 (28 en familias monoparentales o monomarentales) pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla un año. No obstante, es obligatorio disfrutar "seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto y habrán de disfrutarse a jornada completa". Además, en el caso de la madre biológica, este período puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la fecha prevista para el parto.

Las 2 semanas restantes (4 en familias monoparentales o monomarentales) "podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años".