El Puerto de A Coruña acuerda aplazar pagos del crédito por las obras en punta Langosteira

Los presidentes de Puertos del Estado y el Puerto de A Coruña, Gustavo Santana y Martín Fernández Prado.

La Autoridad Portuaria de A Coruña y Puertos del Estado ultiman los detalles de un acuerdo institucional para la reordenación del crédito suscrito entre ambas entidades para financiar la construcción del puerto exterior de A Coruña, que permitiría al Puerto coruñés disponer de otros 20 millones de euros.

Este acuerdo se ha debatido en el marco de las reuniones que mantiene actualmente Puertos del Estado con las 28 autoridades portuarias para analizar los planes de empresa del sistema portuario español, y que posteriormente deberán ser refrendados por el Consejo Rector de Puertos del Estado.

La reestructuración del crédito tiene especial relevancia para la Autoridad Portuaria de A Coruña, ya que podrá disponer de esos 20 millones extraordinarios entre 2027 y 2030.

Con esta inyección, el Puerto se asegura capacidad financiera para acometer las inversiones que están previstas en la dársena de punta Langosteira, así como para continuar con las obras de renovación y mantenimiento necesarias en los muelles y superficies terrestres del puerto interior.

Amortización

Con las condiciones actuales de financiación, entre 2027 y 2030 la Autoridad Portuaria debía amortizar un total de 36,5 millones de euros del préstamo de 200 millones suscrito con Puertos del Estado por las obras en Langosteira. Ahora, con esta reordenación financiera se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros, generándose así 20 millones para inversiones, explica el Ministerio de Transportes.

Esta cantidad se recuperará con mayores amortizaciones en años posteriores, cuando el desarrollo de los proyectos que están en marcha genere mayores ingresos y, por tanto, mayor capacidad de la Autoridad Portuaria para afrontar todos sus compromisos.

En el capítulo de inversiones, el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de A Coruña prevé como actuaciones más relevantes la finalización del acceso ferroviario a Langosteira, prevista para este año (su entrada en servicio en 2027), y la puesta en explotación de la zona sur de la dársena con la habilitación de un nuevo muelle y explanadas para el despliegue de industrias vinculadas a la eólica marina.

Este proyecto podrá tener desarrollo después de que el Puerto coruñés reciba 97,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation del proyecto PORT EOLMAR, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en coordinación con Puertos del Estado.