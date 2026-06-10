Un pequeño respiro en el cierre total de bateas en Galicia: abren dos polígonos en la ría de Arousa

Galicia tiene este miércoles un respiro en el cierre de sus bateas: dos polígonos de mejillón de Arousa han reabierto, aunque el 96% permanece cerrado debido a la presencia de una toxina. Así, tan solo en cinco de los 52 polígonos de la comunidad gallega está permitido extraer este molusco.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) prohibió la extracción de mejillón el pasado 18 de mayo en Galicia debido a la presencia de Dinophysis acuminata, una toxina que para los bivalvos no supone peligro, pero que a las personas puede generarles molestias gastrointestinales como náuseas, diarreas, vómitos o dolor abdominal.

Desde entonces, apenas ha habido cambios, aunque este miércoles el Intecmar ha comunicado la reapertura de dos polígonos de bateas en la ría de Arousa (Vilagarcía A y A Pobra A), que se suman a otro más en la ría de Arousa y dos en la de Vigo con actividad. Los bancos marisqueros también están inoperativos.

¿Por qué están cerrados los polígonos mejilloneros?

La presencia de la microalga Dinophysis acuminata, responsable de la conocida como marea roja, fue en aumento desde mediados de abril. Una situación que se ha dejado notar en mercados como el de Abastos en Santiago de Compostela, donde ayer era posible encontrar este molusco de importación, procedente de zonas como Andalucía.

Pese a las consecuencias en las que pueda derivar el cierre, sobre todo a nivel económico, este tipo de fenómenos se produce varias veces al año. "Las toxinas marinas son fenómenos totalmente naturales, están muy unidos a la fuente de alimentación de los moluscos bivalvos", explicó la directora del Intecmar, Covadonga Salgado, a Quincemil y Treintayseis.

Los mejillones se alimentan de fitoplancton, unas microalgas que pueden producir toxinas paralizantes, amnésicas y lipofílicas. Galicia, de hecho, registra normalmente un episodio como el que atraviesa estas semanas en otoño y otro en primavera. El cierre, en todo caso, es preventivo para evitar que las personas que consumen este producto puedan sufrir molestias, pero no supone un problema para los bivalvos.

"Se alimentan de fitoplancton, y que haya mucho es fantástico", concreta Covadonga Salgado. Estos moluscos, por tanto siguen creciendo y engordando mientras las bateas permanecen cerradas y, una vez es seguro, se procede a su extracción y venta.