El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España participará en el Foro La Galicia que viene

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o la innovación en la generación de energía o la industria. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

¿Cómo se puede incrementar la conectividad en Galicia?

Tras una primera mañana de foro dedicado a la situación económica y empresarial, la tarde estará dedicada al Futuro del Turismo. Para ello contaremos con intervenciones como la de Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, Xosé Regueira, vicepresidente de la Deputación da Coruña o Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña, pero también recibiremos la visita de una de las figuras más relevantes del turismo de España.

Javier Gándara, director general de Easyjet y presidente de la ALA - Asociación de Líneas Aéreas, estará en A Coruña para hablar de la situación de los aeropuertos gallegos y los desafíos para atraer nuevas rutas a la comunidad. Para analizarlo, participará en una conversación con Nani Arenas, periodista especializada en Turismo y directora gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña entre 2011 y 2014.

El bloque de turismo contará también con mesas redondas acerca del impacto de la incertidumbre en el negocio de turismo, el potencial de Galicia de cara al Xacobeo 2027 o los destinos alternativos de la comunidad.

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.