Applus+ busca nuevos empleados para la estación de ITV de Espíritu Santo, en Sada (A Coruña): requisitos

Llega el verano y las ofertas de empleo vuelven a experimentar un repunte. Además de la contratación habitual en el sector de la hostelería y en comercios como supermercados y tiendas, también se registra un aumento de la demanda en el sector del motor.

Más concretamente, las estaciones de ITV requieren refuerzos durante la temporada estival y, en el caso de la ubicada en el polígono industrial de Espíritu Santo, en Sada (A Coruña) se necesitan varios perfiles profesionales.

Contrato temporal en jornada completa y de lunes a viernes

SYC Applus+ ITV ha iniciado una nueva búsqueda de personal para su estación en Espíritu Santo. En concreto, la estación precisa incorporar a su equipo un perfil variado que incluye técnicos de calidad y conductores.

Por un lado, para el puesto de conductor buscan a una persona con "altas habilidades en atención al cliente" y experiencia previa en la conducción de vehículos, que pueda desarrollar tareas como la recogida y traslado de vehículos de terceros, la gestión de las citas asignadas y la atención y coordinación con los usuarios del servicio.

La empresa ofrece contrato temporal durante la campaña de verano, de junio a septiembre, en jornada completa y con el siguiente horario: de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas, y viernes de 09:00 a 15:00 horas.

No obstante, existen una serie de requisitos mínimos para acceder al puesto: carné B de conducir, con más de dos años de antigüedad; coche propio y perfil comercial. Se valorará formación de FP en rama administrativa o afín y conocimientos en mecánica.

Horario intensivo los viernes y durante julio y agosto

Para perfiles con formación universitaria, SYC Applus+ ITV tiene un puesto de técnico junior para que pueda incorporarse al departamento de Calidad y Medioambiente de la compañía, en las oficinas centrales del polígono de Espíritu Santo.

En este caso, las funciones principales se dividen en dos áreas fundamentales: gestión de la calidad y gestión medioambiental. Para ello, se solicita experiencia previa, carnet de conducir y estar en condiciones de celebrar un contrato laboral formativo con la empresa.

La titulación deberá haberse finalizado en los últimos tres años y la persona interesada no debe haber tenido contrato laboral relacionado con dicha formación. "Se solicitará copia de vida laboral para acreditarlo", señala SYC Applus+ ITV.

El contrato es a jornada completa, con horario intensivo los viernes y durante los meses de julio y agosto. Ofrece la posibilidad de teletrabajo híbrido y se formaliza mediante un contrato temporal formativo de seis meses, con opción de renovación.

Turnos rotativos y sábados de mañana alternos

Ya en Santiago de Compostela, existe una oferta de empleo para inspector de ITV en el centro de trabajo situado en Cacheiras. La persona seleccionada recibirá formación inicial para obtener la cualificación necesaria para poder desempeñar las siguientes funciones:

Recepción y atención al cliente al comienzo de la línea de inspección

Inspección y verificación mecánica y técnica del vehículo

El horario de trabajo es en turnos rotativos, en jornada completa y con contrato temporal, con el siguiente horario: una semana de mañanas de 08:00 a 14:30 horas y otra de tardes de 14:30 a 21:00 horas. Sábados alternos de mañana de 08:00 a 13:30 horas.