Este grado de FP de 2.000 horas te permite trabajar en prevención de incendios y cuenta con prácticas en empresas

El curso lectivo está llegando a su fin y muchos estudiantes ya se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su futuro académico: ¿cursar una carrera universitaria o apostar por una Formación Profesional (FP)?

Lo cierto es que la FP se ha consolidado como una alternativa cada vez más demandada, ya que combina formación teórica y práctica, y permite obtener una titulación en menos tiempo que la mayoría de los grados universitarios.

2.000 horas de formación y prácticas en empresas

La oferta educativa en Galicia incluye opciones para todos los perfiles. Dentro de la familia agraria, por ejemplo, existe un ciclo específico para quienes desean desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la prevención y extinción de incendios.

Con una duración total de 2.000 horas, el ciclo superior de Gestión Forestal y del Medio Natural ofrece diversas salidas laborales, entre ellas coordinador de unidades de prevención y extinción de incendios forestales, trabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras, gestor cinegético y coordinador de trabajos de vigilancia rural.

Además, una vez finalizada la formación, los titulados estarán capacitados para desempeñar numerosas funciones relacionadas con el sector, entre ellas: realizar operaciones topográficas, planificar y realizar actividades de repoblación forestal, y programar la realización de tratamientos selvícolas.

A continuación, te detallamos el programa de estudios del ciclo superior de Gestión Forestal y del Medio Natural:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Botánica agronómica 80 3 1º Fitopatología 80 3 1º Inglés profesional 60 2 1º Itinerario personal para la empleabilidad I 107 4 1º Maquinaria e instalaciones agroforestales 157 6 1º Sostenibilidad aplicada al sistema productivo 30 1 1º Técnicas de educación ambiental 106 4 1º Topografía agraria 106 4 1º Gestión de los aprovechamientos del medio forestal 129 5 1º Gestión y organización del vivero forestal 105 4 2º Profundización de habilidades profesionales 30 1 2º Defensa contra incendios forestales 164 6 2º Digitalización aplicada a los sectores productivos 30 1 2º Habilidades comunicativas en lengua extranjera 60 2 2º Itinerario personal para la empleabilidad II 50 2 2º Proyecto intermodular de gestión y conservación del medio 50 2º Gestión cinegética 137 5 2º Gestión de la conservación del medio natural 137 5 2º Gestión de la pesca continental 137 5 2º Gestión de montes 245 9

Para estudiar esta FP se solicita a los interesados tener el título de Bachiller o el de Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario o equivalente.

Se oferta en distintos centros de Galicia y, además, puede cursarse en modalidad dual en el IES de Arzúa, en Arzúa (A Coruña), y en el CIFP A Granxa, en Ponteareas (Pontevedra).

Más de 50.000 plazas de FP para el curso 2026/2027

La formación profesional gallega ofertará un total de 50.244 plazas de nuevo ingreso, lo que supone un incremento del 2,22% en comparación con el curso actual.

Las plazas se distribuyen en 277 ofertas diferentes, entre los 159 ciclos de grado básico, medio y superior, 33 másteres, 27 títulos de alta especialización, 45 formaciones aceleradas y 14 programas formativos.

Una de las novedades de cara al próximo curso es, tal y como subrayó Alfonso Rueda el lunes, la implantación del "primer ciclo internacional de FP en un centro público de España", en el Instituto Fernando Wirtz Suárez de A Coruña.

Este doble ciclo internacional que combina el currículo gallego con el currículo británico se corresponderá con el ciclo superior de Desarrollo y Aplicaciones Multiplataforma.

A mayores de esta novedad, la oferta de FP para el próximo curso va a ir consolidando otras nuevas vías formativas que arrancaron de manera innovadora el curso que ahora finaliza, como son la FP acelerada, la FP básica adaptada y la FP básica para adultos.