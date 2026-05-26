Los sindicatos del metal endurecen la huelga y anuncian tres nuevas jornadas de paro en A Coruña

La tensión en el conflicto del metal de A Coruña sigue creciendo. Los sindicatos convocantes de la huelga concentraron este martes a los piquetes informativos ante concesionarios de Perillo, en Oleiros, donde advirtieron de que ampliarán los paros con tres nuevas jornadas de huelga los próximos 9, 10 y 11 de junio si no se producen avances en la reunión prevista con la patronal este jueves.

En representación de la CIG, Eduardo Caamaño aseguró que la movilización está siendo un "éxito total" y que las plantillas están respondiendo de forma masiva. "Lo que queremos es dar un toque de atención a la patronal para que se siente a negociar de verdad y deje de darnos largas", afirmó.

Caamaño explicó además que la decisión de ampliar la huelga fue respaldada por las asambleas celebradas en las distintas comarcas, donde los trabajadores trasladaron su malestar ante la falta de avances. "Tenemos muy pocas esperanzas en la convocatoria de este jueves, pero seguimos abiertos a una negociación seria", subrayó.

La actitud patronal, una "auténtica irresponsabilidad"

Por parte de CCOO, Arturo Julián Vázquez, responsable de Industria del sindicato en A Coruña, criticó con dureza la actitud empresarial, a la que acusó de actuar con "una auténtica irresponsabilidad" en el proceso negociador.

"La patronal tiene que sentarse con plena autoridad para negociar y analizar seriamente nuestras reivindicaciones", reclamó Vázquez, que también cuestionó la representatividad de quienes acuden a la mesa negociadora. "Las grandes y medianas empresas están aquí y el sector está parado. Lo que exigimos es seriedad y responsabilidad", remarcó.

Una patronal que "no quiere ni negociar"

Desde UGT, Jairo Ares incidió en que el principal problema es el bloqueo absoluto de las conversaciones. "La patronal no quiere hablar ni negociar. No sabemos ni lo que quiere", lamentó.

Ares recordó que el convenio del metal necesita una actualización urgente y confió en que el encuentro previsto para el día 28 permita, al menos, iniciar una negociación real. "Lo lógico sería no tener que convocar más huelgas, pero si no hay movimiento tendremos que seguir adelante. Hay muchas personas trabajadoras pendientes de mejorar su calidad de vida y no se les puede dar la espalda", concluyó.

Bloqueados los accesos a Navantia, en Ferrol

La segunda jornada de huelga del metal dejó este martes bloqueos en los accesos a Navantia en Ferrol, donde piquetes informativos impidieron desde primera hora la entrada de trabajadores de la factoría y de compañías auxiliares.

Los sindicatos denuncian la existencia de operarios realizando turnos de hasta doce horas en la zona de Carenas, además de criticar la situación laboral en varias subcontratas.

Durante la mañana, las protestas se extendieron a distintos polígonos industriales de la comarca, mientras a mediodía estaba prevista una manifestación desde la puerta principal del astillero hasta el puerto.

Sin permiso para manifestación

Los participantes realizaron un corte del tráfico total de la Avenida de As Mariñas a las 10:06, reabriéndose el sentido Madrid a las 10:17, según fuentes de la Guardia Civil. Las autoridades recomiendan evitar la circulación en esta zona, que experimenta retenciones.

Los agentes desplazados identificaron a las entidades convocantes, dado que carecían de permiso para realizar manifestación.