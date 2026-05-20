Se confirma: nueva oferta de empleo público con 87 plazas, 49 de acceso libre, en A Coruña

El Concello de A Coruña aprueba una nueva OPE con el objetivo de mejorar los servicios públicos municipales que se prestan a la ciudadanía con un total de 87 nuevas plazas, sumando las de acceso libre y de promoción interna, y manteniendo las que se deben reservar por ley a las personas con discapacidad.

La oferta pública de empleo contará con 87 plazas que se materializarán entre los años 2026 y 2027. El objetivo es reforzar los servicios municipales dentro de los límites que marca la ley y garantizar la cobertura de plazas vacantes por jubilaciones y cualquier otra necesidad.

Nueva OPE en A Coruña con 87 plazas

El concelleiro de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, informó en la Junta del Gobierno Local de esta mañana de la nueva OPE, indicando que es "unha medida clave para seguir modernizando os servizos municipais e adaptándoos ás necesidades actuais e de futuro da nosa cidadanía".

Esta nueva oferta de empleo público contará con un total de 87 plazas, de las cuales la mayor parte se destinarán a turno libre, siendo estas un total de 49 plazas. Entre las restantes, se destinarán 33 a promoción interna y 5 a la modalidad de movilidad.

Lage detalló que esta OPE oferta hasta 18 plazas de técnico/a de Administración General. Además, entre el turno libre, de promoción interna y el de movilidad también se computan 22 plazas correspondientes a Policía Local, todas ellas para diversos cargos dentro del cuerpo, como intendente, inspector/a y oficiales, entre otros. De estas, 5 corresponden a las plazas destinadas a la modalidad de movilidad, íntegras para este cuerpo.

También se ofertarán 7 plazas de Administrativo/a, dentro de las destinadas a promoción interna.

Esta OPE también incluye 5 plazas para reforzar el servicio municipal de Bomberos/as, en turno libre, y 4 de Arquitecto/a superior y 2 de Arquitectos/as técnicos.