Los trabajadores del metal se manifiestan en A Coruña: "Denunciamos el secuestro de la patronal"

Este martes el sector del metal de A Coruña ha convocado una huelga y una manifestación por las calles de la ciudad herculina. Convocados por CIG, CCOO y UGT, los trabajadores reclaman que se desbloqueen las negociaciones del nuevo convenio colectivo.

Sobre las 12:00 horas, la marcha arrancó en la glorieta Eduardo Diz, en A Grela, para dirigirse hacia la avenida de Arteixo.

Desde aquí, los manifestantes continuarán por la ronda de Outeiro y Pérez Ardá hasta llegar a la calle José Miñones en la zona de la fuente de las Pajaritas. El objetivo es plantarse ante la oficina de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), situada en la plaza Luis Seoane en Elviña.

Los sindicatos denuncian que las conversaciones están pausadas y que la reunión prevista para el 6 de mayo con la comisión negociadora se suspendió. La explicación de la patronal fue que la cancelación se debía a una protesta del personal del comercio del metal en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

Seguimiento de la huelga

En torno a 18.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de A Coruña están llamados a secundar esta huelga, que está teniendo un seguimiento masivo en las grandes empresas, tal y como ha asegurado Eduardo, representante de la CIG, sindicato mayoritario, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, ha concretado que las empresas de más de 100 trabajadores están "todas cerradas": mientras que las de menos, "puede pasar del 80%". En el caso de los pequeños talleres "es imposible valorar el seguimiento".

La jornada, por el momento, se desarrolla con absoluta normalidad. "No hubo ningún tipo de incidencias, se trata de piquetes informativos", afirma Eduardo.