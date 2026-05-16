Confirmado: Galicia ofrecerá contratos de trabajo a menores de 55 años residentes en el exterior que regresen

Por elección o por necesidad, muchas personas deciden emigrar a otros países. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 563.303 personas con nacionalidad española y origen gallego residen en el exterior.

Entre las iniciativas impulsadas para facilitar el regreso a Galicia y ofrecer nuevas oportunidades de vida, la Xunta ha puesto en marcha el programa 'Retorna Cualifica Emprego', una iniciativa destinada a fomentar la contratación laboral de personas gallegas retornadas.

Qué es el programa 'Retorna Cualifica Emprego' y cuáles son los requisitos

La medida ya es oficial. De hecho, el Gobierno gallego ya ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria correspondiente a las anualidades 2026 y 2027, que permanece disponible hasta el 30 de junio a las 20:00 horas.

En esencia, el objetivo del programa es fomentar la contratación laboral de estas personas con contratos con una duración mínima de 12 meses, que en caso de ser un contrato de trabajo fijo-discontinuo esa duración mínima será de 15 meses.

Como requisito indispensable, las personas destinatarias serán personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en el exterior que estén interesadas en integrarse laboralmente en Galicia y que, además, cumplan las siguientes condiciones:

Ser menor de 55 años

Acreditar un mínimo de un año de residencia fuera de España

Podrán participar también las personas emigrantes no nacidas en Galicia, pero que hayan residido en Galicia de forma continuada durante 6 años con nacionalidad española antes de emigrar, así como los descendientes por consanguinidad de emigrante nacido en Galicia.

1.300 euros de ayuda para cubrir los primeros gastos

La relación laboral, explica la Xunta, deberá iniciarse en el plazo máximo de 1 mes desde la firma del contrato. Para cubrir los primeros gastos en Galicia y el seguimiento y acompañamiento de las personas contratadas, el Gobierno regional concederá una ayuda económica de 1.300 euros.

La aceptación del puesto de trabajo implica una permanencia mínima en Galicia de 12 meses.

"Este compromiso de permanencia deberá constar por escrito y, en el caso de que el participante decida finalizar voluntariamente la relación laboral o se produzca el despido procedente disciplinario, podrá implicar el reintegro de las ayudas económicas percibidas", advierte la Xunta.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de junio de 2026, a las 20:00 horas. Estas se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado, disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.