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Economía

Entra en vigor: ayudas de 50.000 euros para la compra de vehículos adaptados a personas con discapacidad

Podrá aplicar a vehículos nuevos adquiridos y pagados desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026

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Buenas noticias para quienes estén pensando en renovar su vehículo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la orden para la concesión de ayudas destinadas a la adquisición de vehículos adaptados.

Rafael Silva, fundador de Follas Novas

La medida, dotada con 500.000 euros, subvenciona la adquisición de vehículos de emisión cero, tipo eco o etiqueta C verde, adaptados a personas con movilidad reducida. Según se recoge en la orden, la subvención está dirigida a entidades de iniciativa social que faciliten la prestación de servicios a personas dependientes o con discapacidad.

50.000 euros de ayuda para la compra de vehículos adaptados

Con el objetivo de optimizar la capacidad de intervención a las entidades de iniciativa social y favorecer la autonomía personal y la igualdad de oportunidades de las personas destinatarias, la Xunta ha publicado una nueva línea de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados.

La ayuda concedida será del 100% de la inversión subvencionable, con el límite máximo de 50.000 euros, y se podrá aplicar a vehículos nuevos adquiridos y pagados desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

En este contexto, los vehículos deberán contar con las adaptaciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad, seguridad y comodidad, y deberán utilizarse para prestar el servicio de transporte escolar, asistencia a centros de día, a procedimientos de rehabilitación o servicios similares.

Podrán beneficiarse de la medida, dotada con 500.000 euros, las entidades del tercer sector de acción social, tanto entidades y asociaciones de ámbito local o provincial como las federaciones, confederaciones, agrupaciones, entidades y asociaciones del ámbito autonómico.

Cómo acceder a la ayuda de la Xunta

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes y comenzó el pasado lunes 4 de mayo. La presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

"Cada entidad puede presentar una única solicitud y las concesiones se realizarán por prelación temporal hasta el agotamiento del crédito", detalla la Xunta de Galicia en un comunicado.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.