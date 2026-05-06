Entra en vigor: ayudas de 50.000 euros para la compra de vehículos adaptados a personas con discapacidad

Buenas noticias para quienes estén pensando en renovar su vehículo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la orden para la concesión de ayudas destinadas a la adquisición de vehículos adaptados.

La medida, dotada con 500.000 euros, subvenciona la adquisición de vehículos de emisión cero, tipo eco o etiqueta C verde, adaptados a personas con movilidad reducida. Según se recoge en la orden, la subvención está dirigida a entidades de iniciativa social que faciliten la prestación de servicios a personas dependientes o con discapacidad.

50.000 euros de ayuda para la compra de vehículos adaptados

Con el objetivo de optimizar la capacidad de intervención a las entidades de iniciativa social y favorecer la autonomía personal y la igualdad de oportunidades de las personas destinatarias, la Xunta ha publicado una nueva línea de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados.

La ayuda concedida será del 100% de la inversión subvencionable, con el límite máximo de 50.000 euros, y se podrá aplicar a vehículos nuevos adquiridos y pagados desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

En este contexto, los vehículos deberán contar con las adaptaciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad, seguridad y comodidad, y deberán utilizarse para prestar el servicio de transporte escolar, asistencia a centros de día, a procedimientos de rehabilitación o servicios similares.

Podrán beneficiarse de la medida, dotada con 500.000 euros, las entidades del tercer sector de acción social, tanto entidades y asociaciones de ámbito local o provincial como las federaciones, confederaciones, agrupaciones, entidades y asociaciones del ámbito autonómico.

Cómo acceder a la ayuda de la Xunta

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes y comenzó el pasado lunes 4 de mayo. La presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

"Cada entidad puede presentar una única solicitud y las concesiones se realizarán por prelación temporal hasta el agotamiento del crédito", detalla la Xunta de Galicia en un comunicado.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.