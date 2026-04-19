Está en vigor: la ayuda de hasta 840 euros a familias en situación o riesgo de exclusión social

La Xunta mantiene abierta durante todo el año la Renta de inclusión social de Galicia (RISGA), destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a aquellas personas que carezcan de ellos, así como a conseguir progresivamente su autonomía e integración social y laboral.

Esta prestación pública tiene carácter alimenticio, personal y no transmisible, "y no podrá ser objeto de embargo o retención ni darse en garantía de obligaciones, en los términos previstos en la legislación de enjuiciamiento civil".

Renta de inclusión social de Galicia (RISGA)

La Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) es una prestación económica pública destinada a garantizar ingresos mínimos a las personas y familias que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

Su finalidad, además de cubrir necesidades básicas, es promover la autonomía personal y la integración social y laboral. Por este motivo, la ayuda RISGA se combina con la participación obligatoria en un proyecto de integración social diseñado por los servicios sociales comunitarios.

Este proyecto se adapta a cada persona adulta de la unidad de convivencia y aborda aspectos como el cuidado personal, higiene del hogar y de la vivienda, cuidado y atención a convivientes con discapacidad y seguimiento de aspectos básicos de salud.

En el caso de que haya menores en riesgo de exclusión, se añade un acuerdo específico socioeducativo que incluye compromisos relacionados con la escolarización, salud, higiene y la socialización.

La RISGA se estructura en tres tramos principales:

Tramo personal y familiar

Garantiza un ingreso mínimo de 469,20 euros mensuales para una sola persona

Complemento por cada miembro: 87,60 euros por el primer conviviente, 75 euros por el segundo y 62,40 por el tercero y siguientes

Tiene un límite máximo y mínimo en función de si hay o no menores

Puede incluir complemento de alquiler

Tramo de inserción

Debes incorporarte a un itinerario de inserción sociolaboral

Duración más de 12 meses, prorrogables otros 6

Complementos: 90 euros mensuales sin formación y 210 euros mensuales con formación

Debes cumplir el convenio de inclusión para cobrar el complemento

Tramo de transición al empleo

Se concede cuando la persona empieza a trabajar con un contrato mínimo de 6 meses

Dura como máximo 6 meses

Ayuda económica desde 469,20 euros

La RISGA se calcula tomando como referencia el Indicador Público de la Renta de Efectos Municipales (IPREM), que en 2026 está fijado en 600 euros mensuales.

La cantidad a percibir depende del número de personas que integran la unidad de convivencia, de los tramos que se perciban, de si hay menores y de los ingresos existentes.

El tramo personal y familiar establece las cuantías base. Para una persona sola, la ayuda mínima es de 469,20 euros mensuales (78% del IPREM). A medida que aumenta el número de convivientes, la cuantía también crece: por ejemplo, dos personas pueden percibir 556,80 euros y tres 631,80 euros.

En unidades familiares más grandes, se alcanzan los 750 euros sin menores y 840 euros con menores.

Número de convivientes Sin menores Con menores 1 (Ingreso mínimo 78,20% IPREM) 469,20 euros 469,20 euros 2 (Ing. mínimo + 14,60% IPREM) 556,80 euros 556,80 euros 3 (Ing. mínimo + 27,1% IPREM) 631,80 euros 631,80 euros 4 (Ing. mínimo + 37,5% IPREM) 694,20 euros 694,20 euros 5 (Ing. mínimo + 47,9% IPREM) 750,00 euros 756,60 euros 6 (Ing. mínimo + 58,3% IPREM) 750,00 euros 819,00 euros A partir de 7 miembros 750,00 euros 840,00 euros

Recuerda que a estas cuantías se pueden sumar los complementos citados anteriormente en caso de acceder a dichos tramos.

De esta forma, la RISGA es una herramienta que combina apoyo económico y acompañamiento social para facilitar la inclusión y mejorar la calidad de vida de los gallegos en situación de vulnerabilidad.