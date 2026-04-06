El paro desciende en Galicia en 1.388 personas en marzo, tras un inicio de año con subidas

El paro en Galicia ha cambiado de tendencia a partir de marzo. A las subidas registradas en enero y febrero de 2026 respecto a los meses inmediatamente anteriores, ahora le sucede un descenso de desempleados, según los datos de las oficinas de los servicios públicos de empleo.

El paro bajó en 1.388 personas en marzo en la comunidad gallega en relación al mes anterior (-1,2%), hasta situar el total en 114.670 desempleados, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con hace un año, el dato de parados en Galicia es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en esta situación.

En febrero pasado el desempleo había subido en 914 personas en el periodo de un mes (+0,79%), y en enero también había crecido, en 3.113 personas (+2,78%) respecto al último mes de 2025.

En el conjunto estatal, el desempleo descendió en 22.934 personas en marzo respecto a febrero (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte de la reducción.

Por provincias, el paro bajó en Galicia en todas salvo en Ourense, que experimentó un leve repunte del 0,16%, con 22 parados más, hasta 14.194. En Pontevedra disminuyó un 1,54%, hasta 43.718 (-682); en A Coruña un 1,21%, hasta 45.151 (-552); y en Lugo el descenso fue del 1,49%, hasta 11.607 (-176).

Por actividades también se redujo en todas, excepto en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 76 parados. La caída se concentró en los servicios (-1.136), y en menor medida en la construcción (-240), la industria (-75) y agricultura (-13).

Los contratos ascendieron a 57.370, que son 8.964 más que en febrero (+18,52%) y 5.302 más que en el mismo mes de 2025 (+10,18%). De ellos, 19.317 fueron indefinidos (2.984 más que en febrero) y 38.053 temporales (5.980 más).

Afiliaciones a la Seguridad Social

La Seguridad Social ganó una media de 7.644 cotizantes en marzo en Galicia respecto al mes anterior (+0,7%), de modo que situó el total en 1.095.875 afiliados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son 16.479 más que un año atrás, lo que supone un ascenso del 1,53%.

Por regímenes, 874.539 afiliaciones se corresponden con el general, 203.879 con el de autónomos y 17.457 son trabajadores del mar. Dentro del general, 846.566 son del subtipo general, 6.321 del sector agrario y 21.652 del hogar.

En el conjunto del país, el sistema ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto a febrero (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.