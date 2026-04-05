Los apuros laborales de la hostelería en A Coruña: "Los jóvenes no duran, quieren calidad de vida"

Terrazas de hostelería en la plaza de María Pita en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El portal de internet InfoJobs contiene estos días 54 ofertas de trabajo en el sector de la hostelería en A Coruña. En Job Today aparecen casi 40. En LinkedIn son trece empleos. Se buscan camareros, ayudantes de cocina y cocineros, en jornadas completas y parciales, en restaurantes particulares o en locales de grupos hosteleros.

La demanda de personal de hostelería es continua, no solo ahora sino a lo largo del año en una ciudad que atrae turistas más allá del verano y renueva regularmente su oferta de cafeterías y restaurantes. Los trabajadores aparecen, pero lleva más tiempo encontrarlos o prestan servicios poco satisfactorios, admiten fuentes del sector.

"El problema no es de ahora, es de siempre", asegura César Méndez, propietario de La Urbana. "Haber hay camareros, otra cosa es la calidad". "Para la gente joven trabajar en hostelería no es algo atractivo. Los jóvenes prueban por un tiempo sin tomarse en serio la profesión", advierte Víctor Crego, dueño del hotel Os Olivos, en Bergondo.

La "falta de estabilidad", señala un hostelero de la plaza de María Pita, provoca que el personal de este sector "lo abandone incluso por otros con peores condiciones". "El trabajador joven no quiere hacer horas en fin de semana, tampoco las quiere en verano".

Establecimientos de hostelería en la plaza José Sellier. @laurbanabar

La temporalidad de los empleos hosteleros, parte de ellos en negocios con picos altos de actividad en los meses veraniegos pero bajos el resto del año, limita sus alicientes y dificulta las posibilidades de continuidad. En los últimos años, añaden las fuentes, aumenta el número de población inmigrante en el sector.

Bolsa de empleo para demanda creciente

La Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro, perteneciente a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, forma trabajadores para el sector, por encima de los mil alumnos cada año atendidos por cuatro profesores, pero atestigua los problemas actuales que los hosteleros se encuentran para captar personal.

"Estamos viendo bajas laborales por enfermedad, muchas dilatadas en el tiempo. La gente no dura, quiere calidad de vida, y si le surge un empleo mejor se marcha. La mayoría de los contratados son jóvenes a los que les da igual el trabajo", expone Helena Méndez, responsable de la bolsa de empleo de la Escuela de Hostelería.

Alumnos y profesores en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro de A Coruña. Cedida

Este servicio de bolsa laboral empezó a aplicarse este año de manera más rigurosa debido a la creciente demanda de empleo en el sector. "Actualmente hay 197 candidatos disponibles, la mayoría tras haber pasado por la escuela". De ellos, 56 han encontrado trabajo en negocios asociados, un porcentaje de inserción con el que la escuela admite sentirse "contenta".

"Hacen falta plazas en sala y en cocina. Los locales se encuentran con gente que resuelve bien, pero también con trabajadores con poca agilidad a los que les cuesta preparar cafés" Helena Méndez, responsable de la bolsa de empleo de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro

El centro Álvaro Cunqueiro, explica Méndez, realiza entrevistas a los candidatos para conocer su disponibilidad, así como un seguimiento en cuanto entran en circulación laboral.

"Hacen falta trabajadores en sala y en cocina. Los locales se encuentran con empleados con predisposición que resuelven bien, ven Master Chef y desean llevar en el futuro su propio restaurante. Pero también hay quien tiene poca agilidad o le cuesta preparar cafés o no hace piña con el resto del personal", comenta la responsable de la bolsa de empleo.

Sueldos congelados, malas condiciones

El convenio provincial que rige la hostelería en A Coruña perdió su vigencia al concluir 2024 y desde entonces no ha terminado de negociarse un nuevo marco en el Consello Galego de Relacións Laborais. Los sueldos están congelados, uno de los aspectos que, según los sindicatos, eleva la demanda de trabajadores.

"Hay casos de contratación por una jornada inferior a la que en realidad se realiza, no se facilita la conciliación familiar y no hay suficiente compensación económica" Juan Carreira, secretario comarcal de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT

"En este sector influyen mucho las condiciones laborales. En algunos casos se contrata por una jornada inferior a la que se realiza, no se facilita la conciliación familiar, no está compensado económicamente lo suficiente tener que trabajar mientras los demás disfrutan", repasa Juan Carreira, secretario comarcal de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

Una terraza en la plaza de Lugo. Enrique Romanos Tardío

El representante sindical apunta que las patronales hosteleras y hoteleras en la provincia de A Coruña "no parecen estar por la labor de una subida salarial" para el personal mientras negocian el convenio.

Currículos dudosos y bajas laborales

Sindicatos y representantes de la hostelería señalan que "hay trabajadores muy profesionales con tiempo de experiencia que sostienen el sector", generalmente bien retribuidos y con buenas condiciones. Otra parte del personal "está en crecimiento", con conocimientos más limitados y pocas perspectivas de asentarse en la hostelería.

"La gente joven no ve atractivo en la hostelería. Prueban por un tiempo sin tomarse en serio la profesión" Víctor Crego, propietario del hotel Os Olivos

"De cuarenta años para arriba hay continuidad, mejores condiciones que antes. Pero para los jóvenes no es atractivo trabajar en hostelería", comenta Crego, que ha tenido problemas recientes y hecho búsquedas insistentes para completar su plantilla de cocina en el hotel Os Olivos.

Otros profesionales han tenido que asumir trabajo directo en sala en su negocio mientras no conseguían camareros. "Vemos mentiras en los currículos y habituales bajas médicas que coinciden en fines de semana", apunta César Pérez. "No es raro que reciba 150 currículos, me gusten 30 y al final haga 15 entrevistas".