Siete empresas optan a desarrollar el monitor de energía generada por las olas en el puerto exterior de A Coruña

Un total de siete empresas optan a desarrollar el proyecto Innomar, impulsado por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), que consiste en el primer prototipo flotante nacional para monitorizar el mar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes en el entorno de Punta Langosteira.

Las solicitudes están en fase de valoración para un proyecto que cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de euros cofinanciados en un 60% con fondos Feder. Una vez superada esta fase se seleccionarán las más idóneas para participar en el diálogo competitivo.

En esta ocasión, según explica la Xunta, se ha optado por una tramitación más extensa en la contratación al permitir la definición progresiva por parte de la administración en colaboración con el sector para dar respuesta a las necesidades detectadas y para garantizar la adecuación técnica y de innovación de esta propuesta.

Las empresas seleccionadas presentarán una propuesta inicial que será evaluada y valorada y las que mejor se ajusten pasarán a la siguiente fase con la propuesta de solución ya perfilada. Una de ellas será la que finalmente lleve a cabo el contrato, que se adjudicará en septiembre.

Innomar

El proyecto Innomar contempla el diseño, desarrollo y validación de una solución tecnológica innovadora. Esta consiste en un multiconector flotante con sensores para conectar múltiples prototipos de generación eléctrica a partir de renovables marinas y la evacuación de la energía producida.

También servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, las olas, las corrientes y las mareas y factores ambientales y la biodiversidad del medio marino.

Este prototipo se ubicará en una zona experimental de Punta Langosteira en una infraestructura única para validar la tecnología marina en condiciones reales. Es la segunda zona de este tipo del mundo con mayor concentración de energía de las olas, solo por detrás de la costa sur de Gales.

Actualmente a nivel nacional no hay ninguna zona experimental de energías del mar con un sistema similar a este. Esta solución permitirá el autoconsumo en las áreas próximas como el propio puerto exterior de A Coruña o las áreas empresariales de la zona.