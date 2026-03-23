Galicia ingresará 40 millones menos al mes tras las medidas del Gobierno por la guerra de Irán

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Consello da Xunta de este lunes. Xunta

Galicia recaudará unos 40 millones de euros menos al mes debido a las medidas que el Gobierno central aprobó para paliar los efectos de la guerra de Irán sobre la población. Unas medidas que, señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "impactan muy directamente" en las arcas de las comunidades autónomas.

El Consello da Xunta ha analizado este lunes un informe de la Consellería de Facenda sobre el impacto que las medidas aprobadas tendrán a nivel económico sobre Galicia. La previsión, señaló el presidente de la Xunta, es que duren unos tres meses, por lo que la comunidad dejará de percibir 140 millones.

Galicia, recriminó Rueda, pidió ser escuchada antes de tomar las medidas, algo que no sucedió. El Consejo de Ministros, que el titular de la Xunta definió como "accidentado", aprobó el pasado viernes bajar el IVA de los carburantes, la luz y el gas al 10%, frente al 21% actual.

Las medidas incluyen, además, una reducción del impuesto especial sobre los hidrocarburos, al mismo tiempo que se congelan los precios máximos de venta del butano y del propano. Todas ellas entraron en vigor ayer domingo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó el pasado viernes las medidas en una comparecencia en la que indicó que la estimación era que el litro de carburante bajase unos 30 céntimos para los ciudadanos. Algo que ya se ha dejado notar en las gasolineras de A Coruña y Vigo, aunque el consumo se ha reducido ya "mucho".

23 millones en electricidad

Alfonso Rueda explicó durante su intervención tras el Consello da Xunta de este lunes que la rebaja de estos impuestos impacta "directamente" en la hacienda de las comunidades autónomas, "que son las que sostienen los servicios públicos que prestan".

Así, el presidente de la Xunta concretó que el IVA se reparte a partes iguales entre las CCAA y el Gobierno, mientras que el 58% de los impuestos especiales son para las comunidades y la totalidad de los impuestos en materia eléctrica terminan en las arcas autonómicas.

La Xunta dejará de ingresar 40,2 millones de euros al mes debido a las rebajas anunciadas por el Gobierno central, un total de 120,6 millones en tres meses. De estos, mes a mes, 23 corresponden al IVA; 7,7 millones al impuesto especial; y 9,5 a la electricidad.

"Somos conscientes de que era necesario tomar medidas, la gente necesita que se les ayude", añadió Rueda, que sin embargo recriminó de nuevo al Gobierno central no haber contactado con las autonomías para negociarlas.

Preguntado sobre si la Xunta prevé adoptar medidas, Rueda señaló que está trabajando en algunas que anunciarán próximamente para ayudar a los sectores más afectados, aunque comparten los datos del informe de Facenda para que la ciudadanía "sea consciente" del "esfuerzo" que ya está haciendo la comunidad.

"Galicia está aportando ya una cantidad importante que si asumiese el Gobierno podría ser destinada a otro tipo de ayudas. Algún presidente autonómico decía: 'el Gobierno invita y los demás pagamos'", añadió el líder del PPdeG.