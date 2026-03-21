Ya es oficial: si te jubilas antes de los 65 años te quitan hasta un 21% de la pensión de por vida

La jubilación es un momento muy esperado tras toda una vida de trabajo. Se vive con ilusión, pensando en descansar, disfrutar de la familia o viajar a nuevos lugares. Muchas personas tienen antes de los 65 años más años cotizados de los necesarios, pero en lugar de poder retirarse sin consecuencias, el sistema les aplica una reducción de su pensión si deciden jubilarse antes.

Actualmente, en España la edad de jubilación es a los 65 años siempre que se acrediten, al menos, 38 años y 6 meses de cotización, según informa la Seguridad Social. De lo contrario, se retrasa a los 67. Quienes optan por la jubilación anticipada voluntaria ven reducida su pensión de forma permanente, aunque hayan cotizado más años de los exigidos.

Coeficientes reductores jubilación anticipada voluntaria

La pensión de jubilación es una prestación económica que se recibe de por vida y que representa la recompensa a toda una vida de trabajo. Para muchas personas, es un motivo de satisfacción y tranquilidad. Sin embargo, otros consideran que su funcionamiento no siempre es justo, especialmente en lo que respecta a la jubilación anticipada voluntaria.

En España, es posible acceder a la jubilación anticipada desde los 63 años, aunque hacerlo implica una reducción permanente en la cuantía de la pensión. De esta forma, cualquier persona que decida jubilarse antes de la edad ordinaria verá disminuida su pensión de manera vitalicia.

La penalización se calcula en función de los meses que falten para alcanzar los 65 años, lo que puede suponer un recorte considerable.

Este sistema genera cierto debate. Por ejemplo, hay trabajadores que han cotizado muchos más años de los exigidos antes de los 65 años y, aun así, si deciden jubilarse antes, sufren una penalización. En cambio, otras personas con menos años cotizados (pero sí con los necesarios) pueden percibir el 100% de su pensión por jubilarse a la edad ordinaria, lo que es visto por muchos como una falta de equidad.

Los coeficientes reductores aplicados a la jubilación anticipada voluntaria varían según el tiempo cotizado. Cuanto mayor es el período cotizado, menor es la penalización:

Menos de 38 años y 6 meses (menos que los exigidos para jubilarse a los 65 años)

Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses

Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses

Igual o superior a 44 años y 6 meses

Por ejemplo, si una persona decide jubilarse al cumplir los 63 años, es decir, 24 meses antes de la edad de jubilación ordinaria, la reducción puede ser significativa, desde un 13% hasta un 21%.

En el caso de haber cotizado menos de 38 años y 6 meses, la pensión se reduce en un 21%. Si se ha cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, la reducción es del 19%. Para quienes han cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, el recorte es del 17% y para quienes superan los 44 años y 6 meses, la reducción es del 13%.

La pensión media en Galicia

En febrero de 2026, la pensión media en Galicia es de 1.176,82 euros, un 4,9% más que hace un año, pero sigue siendo la segunda más baja de España, solo por delante de Extremadura.

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.347,7 euros en Galicia en el segundo mes del año, 219 euros por debajo de los 1.566,81 euros de la media española.

Datos económicos de las diferentes pensiones en Galicia:

Pensión de viudedad : 831,34 euros (972,79 euros en España)

: 831,34 euros (972,79 euros en España) Pensión de incapacidad permanente : 1.137,96 euros (inferior a los 1.253,57 euros de la media)

: 1.137,96 euros (inferior a los 1.253,57 euros de la media) Pensión de orfandad : 549,93 euros (550,14 euros en España)

: 549,93 euros (550,14 euros en España) Pensión en favor de familiares: 735 euros (819,46 euros en España)

El número de pensiones existentes en Galicia es de 787.441 en febrero de 2026 (el 7,5% del total estatal), con un aumento interanual del 0,65%. El número de pensionistas es de 698.168 personas, ligeramente más mujeres que hombres (algunos cobran más de una pensión). De ellos, 490.021 son pensiones de jubilación.

Además, hay 100.928 pensionistas de la comunidad que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 70 euros.