Ya es oficial: el Gobierno estudia una ayuda universal de hasta 2.400 euros al año por cada hijo

El riesgo de pobreza o exclusión social infantil (AROPE) se sitúa alrededor del 16% en Galicia, según datos de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG). La comunidad se posiciona así como la región española con la tasa más baja, frente a una media nacional del 34,1%.

No obstante, ese 16% sigue siendo una cifra significativa. Por ello, el Gobierno de España plantea la creación de una nueva ayuda universal por cada hijo, con el objetivo de apoyar a las familias, fomentar la natalidad y mejorar la conciliación.

Hasta 200 euros al mes por cada hijo

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó la actualización de objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, en la cual se incluye, por primera vez, la prestación universal por crianza para todas las familias españolas.

De este modo, si sale adelante la nueva Presentación Universal por Crianza planteada por el Gobierno de España, las familias recibirán 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años. En términos anuales, esto supondría 2.400 euros por cada menor a cargo.

Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, este apoyo económico permitirá reducir la pobreza infantil en un 50% y, en el otro 50% restante, rebajar su intensidad en torno a un 40%. Para ello, la inversión se elevaría hasta los 19.276 millones de euros, el 2,76% del gasto público anual.

Además, la medida planteada por el actual ministro Pablo Bustinduy priorizaría a las familias monoparentales, que son las más afectadas por esta situación de vulnerabilidad. También buscaría, por otro lado, mejorar la conciliación y fomentar la natalidad.

Sobre este último asunto, Galicia cerró 2025 con buenas noticias: los nacimientos alcanzaron los 12.453 bebés hasta noviembre, lo que se tradujo en un 1,6% más que en el mismo periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el acumulado suma 294.629 niños, un 1,08% más. Sin embargo, también cabe mencionar que las muertes alcanzaron las 448.408 personas en 2025, un 3,47% más. En Galicia fallecieron 33.613 personas, un 3,3% más que en 2024.

Otros permisos aprobados recientemente

Así pues, la nueva Presentación Universal por Crianza podría suponer un impulso para muchas familias, una ayuda que se suma a otras medidas en materias de conciliación, como el permiso parental para el cuidado de hijos menores o acogidos de hasta 8 años.

En los últimos meses, además, el Gobierno de España también ha dado luz verde a la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor hasta las 19 semanas, cifra que se eleva hasta las 32 semanas en el caso de familias monomarentales y monoparentales.