La Xunta abre el lunes el plazo de inscripción para el programa de industria de defensa en Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes que el próximo lunes, día 9 de marzo, abrirá el plazo para que profesionales, o directivos de empresas gallegas o con sede social en Galicia soliciten participar en el 'Programa Executivo en Industria de Defensa en Galicia'.

Así lo ha dado a conocer en la presentación de este programa, que comenzará en Santiago el 17 de abril y se extenderá hasta septiembre. Su formato podrá ser presencial y online. Además, estará organizado en cinco módulos y estará impartido por profesores civiles y militares, está dirigido a las personas que trabajen en Galicia y quieran capacitarse para adquirir una visión 360 del sector de la Defensa.

En esta línea, la conselleira ha incidido en que Galicia "puede lograr" un desarrollo industrial en el sector de la defensa, al tiempo que ha remarcado la apuesta de la Xunta por la formación en este ámbito. Asimismo, ha puesto en valor que la Xunta es la "primera administración en España" en subvencionar un curso de estas características, ya que tendrá unos costes bonificados.

En la presentación también ha participado el subdirector general de estrategia industrial de la defensa, Vicente Torres Vázquez, que ha subrayado que invertir en defensa es hacerlo en "paz, seguridad y libertad ciudadana". "No queremos hablar de gasto, sino de inversión", ha esgrimido.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 23 de marzo a través de la página web de la EOI.

Con respecto a la línea de certificaciones, ofrece ayudas máximas de hasta 75.000 euros para aquellas empresas que buscan posicionarse como proveedoras en el sector de defensa y que deben cumplir con unos requisitos básicos de certificaciones, homologaciones o cualificaciones necesarias.

"Nuestro interés está en facilitar que las empresas tengan esa capacidad para dar el salto al sector de defensa", ha subrayado: "Galicia tiene que estar ahí, entre esas empresas que demandan más trabajadores, que generan más economía y empleo industrial en este sector", en el que "no es una utopía pensar que podemos lograr un desarrollo industrial importante", afirmó. Al respecto, señaló que "la formación es un elemento que tiene que estar en toda esta estrategia".