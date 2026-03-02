La Xunta convocará casi 1.500 plazas de empleo público desde abril

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado hoy lunes del balance de Ofertas de Empleo Público (OPE) para este 2026 en la rueda de prensa celebrada tras el Consello da Xunta. Así, se convocarán casi 1.500 plazas para la Administración xeral desde abril.

"Cuando finalice este año 2026 estarán convocadas más del 80% de las 4.000 plazas de Administración xeral que se habían comprometido a principio de la legislatura. Estarán convocadas 3.296, de las que 2.2029 están en la OPE de este año", ha resumido Rueda, que concretó que 539 ya fueron convocadas porque se corresponden con el servicio de defensa contra incendios y se hizo "con tiempo".

Las 1.490 restantes se irán convocando a partir de abril. Los primeros ejercicios de los procesos selectivos de estas plazas tendrán lugar en el mes de octubre. La previsión es que, "como muy tarde", en el caso de los procedimientos que más se prolonguen, estarán finalizados en septiembre de 2027.

Rueda, además, ha explicado que se proporcionará un calendario detallado para facilitar el trabajo y la preparación a los opositores.

