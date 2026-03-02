Colas en las gasolineras de A Coruña para llenar el depósito antes de que suba el precio por la guerra de Irán

Las gasolineras del área de A Coruña registran este lunes largas colas de vehículos ante el temor a una inminente subida del precio de los carburantes por el impacto de la guerra de Irán en los mercados internacionales. Desde primera hora de la tarde, estampas como la que muestra el vídeo grabado en la entrada a una estación de servicio coruñesa —con coches ocupando varios carriles y esperando durante minutos para acceder a los surtidores— se han repetido en distintos puntos del municipio y en la comarca.

El conflicto en Oriente Medio ya ha sacudido el mercado del petróleo, con subidas superiores al 8‑10% en el barril de Brent y un encarecimiento acumulado de alrededor del 30% desde principios de año, lo que anticipa un nuevo golpe al bolsillo de los conductores gallegos. Expertos del sector advierten de que, si la tensión se prolonga o llega a comprometer el Estrecho de Ormuz —por donde circula una parte clave del crudo mundial—, el diésel podría acercarse a los 2 euros por litro y la gasolina seguir la misma tendencia alcista en las próximas semanas.

La gasolina lleva semanas subiendo

En este contexto, muchos coruñeses han optado por adelantar el repostaje y llenar el depósito “mientras se pueda”, ante el aviso de subidas “drásticas” de los proveedores a las estaciones de servicio para las entregas de estos días. Fuentes del sector petrolero ya trasladaron meses que la tensión en Oriente Medio era uno de los principales riesgos alcistas para los carburantes en Galicia, escenario que ahora se confirma con la nueva escalada en Irán.

La situación llega después de varias semanas de incrementos encadenados en el precio de la gasolina, que ya se encareció más de un 2% en febrero y marcó máximos del año en su media semanal. El temor entre los conductores es que la combinación de esa tendencia previa y el shock geopolítico dispare de nuevo la factura energética de los hogares, algo que distintos análisis sitúan en hasta un 10% más en el escenario más adverso si la crisis se prolonga durante el mes de marzo.

Además de llenar el depósito, muchos usuarios ya empiezan a reorganizar sus desplazamientos habituales, optando por reducir viajes innecesarios o compartir coche para amortiguar el golpe. En las próximas jornadas, el sector permanecerá muy pendiente de la evolución del conflicto y de los movimientos del precio del crudo, mientras las gasolineras coruñesas se preparan para mantener un flujo elevado de clientes que buscan protegerse frente a nuevas subidas.