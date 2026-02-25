La Universidade de A Coruña impulsa el programa de empleo Emprega-T

La Universidade de A Coruña ha anunciado la puesta en marcha del programa Emprega-T para facilitar la transición del estudiantado al mercado laboral y atender así una de sus principales preocupaciones. El programa incluye talleres de formación y orientación laboral que se extenderán durante los meses de marzo y abril.

La iniciativa está dirigida tanto al estudiantado de la UDC como a personas recientemente tituladas.

En un comunicado, la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, María José Lombardía, destacó que este programa ofrece "recursos para dar o salto ao mundo laboral" en una apuesta de la Universidad por seguir reforzando y renovando cada año Emprega-T.

En qué consiste Emprega-T

El programa se estructura en tres módulos, uno de empleabilidad, otro de emprendimiento y otro de competencias transversales. Todos ellos combinan talleres prácticos, orientación personalizada y actividades complementarias. La participación en todo ello es gratuita y permite obtener un crédito ECTS por un mínimo de 20 horas de asistencia.

Las plazas son limitadas en los talleres y las visitas y se asignarán por orden de inscripción. A partir de mediados de marzo se ofertarán también otras actividades complementarias para las que será necesario anotarse en la web de Emprega-T.

Algunas de las acciones previstas son la mejora y optimización del CV, el desarrollo de la marca profesional, la preparación de entrevistas de trabajo, el uso de herramientas digitales e IA para la búsqueda de empleo, la formación en emprendimiento o el desarrollo de competencias transversales como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo o la resiliencia.

Durante el programa se visitarán espacios como el Grupo Infaf, el Centro de Servizos Avanzados o el Coruña Estudo Inmersivo (ambos en la Cidade das TIC), el Centro Municipal de Empresas do Concello da Coruña (que incluye Accede Papagaio y el Igrexario da Grela), el Polo de Emprendemento e Acceso ao Emprego de Ferrol o Oracle Spain.

El próximo 4 de marzo Lombardía intervendrá en la bienvenida institucional en la Casa do Estudantado. El programa llegará a los campus de A Coruña y Ferrol y está patrocinada por la Xunta de Galicia en colaboración con Altia, ASCEGA, el Concello de A Coruña, la Deputación de A Coruña, el Grupo Infaf, Nunsys Group-Inycom, Oracle Spain y la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego e WekCo.