La Autoridad Portuaria de A Coruña licita la modernización eléctrica del Faro de Cabo Vilán

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado a licitación las obras para renovar por completo la instalación eléctrica y avanzar en la automatización del Faro de Cabo Vilán, uno de los enclaves más simbólicos del litoral gallego y pionero en España en el uso de iluminación eléctrica.

La actuación responde a la necesidad de adaptar el sistema actual a nuevos requerimientos técnicos, especialmente en lo relativo al voltaje, lo que obliga a una actualización integral de la infraestructura eléctrica.

El proyecto incluye la instalación de un suministro complementario con grupo electrógeno y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ante cualquier incidencia.

Además de la renovación técnica, las obras contemplan la habilitación de una nueva sala técnica en el interior del edificio y la mejora del túnel que conecta el inmueble con la torre.

Se procederá a su impermeabilización tanto interior como exterior para reforzar la protección y la durabilidad de la estructura, en un entorno especialmente expuesto a la meteorología atlántica.

El presupuesto base de licitación asciende a 644.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de ocho meses, a los que se sumarán dos años de soporte y mantenimiento.