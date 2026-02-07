Confirmado por el gobierno gallego: nuevas ayudas para autónomos con un presupuesto de 41 millones

La Xunta de Galicia lanza una nueva convocatoria de ayudas para los empleados autónomos gallegos con una dotación económica de 42 millones de euros. Para ello, Alfonso Rueda propone nuevas ayudas y mantiene otras para apoyar el inicio y mantenimiento de la actividad, fomentar la contratación indefinida y respaldar a las asociaciones.

Se aprueba una orden única con cinco programas para agilizar la tramitación, que amplía la cuota cero a dos años en sectores agrarios, incrementa un 20% el Bono Remuda e incorpora ayudas a la conciliación y dos nuevos bonos, beneficiando a unas 8.700 personas autónomas. Esto se complementa con las destinadas a favorecer la contratación de unas 160 personas desempleadas y a las asociaciones de autónomos.

Más facilidades y apoyo al relevo generacional

La Xunta de Galicia lanza una nueva edición de apoyos dirigidos a las personas trabajadoras autónomas, con un presupuesto de 42 millones de euros para 2026. La mayor parte de los recursos, 40,7 millones de euros, se destinan a una orden única que unifica cinco programas que incluyen líneas de apoyo para diversos momentos del emprendimiento: desde su inicio hasta reforzar su continuidad.

Entre las novedades se encuentra la ampliación de 2 años de la "cuota 0", que permite pagar menos cotización en los primeros meses de actividad. Para esta línea, junto al apoyo para impulsar el inicio de la actividad y el mantenimiento de empleo de los autónomos se destinan 28,9 millones de euros.

En concreto, la cuota 0 se mantiene 12 meses para la mayoría de los sectores -960 euros de apoyo-, pero se extiende a 24 meses para quienes se inicien en actividades vinculadas a la agricultura, ganadería o silvicultura -ayuda de hasta 1.920 euros-, reforzándose el apoyo al sector primario, el rural y el relevo.

Además, se incrementa en un 20% el presupuesto destinado al Bono Remuda, una línea de ayuda que facilita el relevo generacional y la transmisión de negocios. Se destinan 1,5 millones de euros en dos líneas:

Bono Remuda Rural : para negocios en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes

: para negocios en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes Bono Remuda General: para negocios en ayuntamientos de 10.000 habitantes o más

Desde el año pasado se incluyen apoyos a quienes traspasan su negocio por jubilación, con cantidades entre 3.000 y 6.000 euros, en función del número de habitantes donde se ubica el negocio.

Además de mantener estos dos programas, se incluyen otros nuevos como el Bono Nueva Oportunidad, para el que se destinan 1,5 millones de euros (dirigido a quienes retoman el autoempleo) y el Bono Autónomo con 8 millones de euros (para inversiones y mejoras en negocios con más de 42 meses activos), y a la conciliación familiar.

Por su parte, el programa de conciliación, con 750.000 euros, tiene tres líneas:

Apoyo a la contratación de una persona desempleada para cubrir su baja de maternidad o paternidad

Contratación de una persona desempleada para el cuidado de menores, mayores o dependientes

Financiar servicios de cuidado para personas al cargo del autónomo

El plazo para presentar solicitudes en la orden unificada y en las ayudas para contratación comienza el 11 de febrero y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026.

Ayudas a asociaciones

Además de los programas centrados en la actividad autónoma, la convocatoria incluye ayudas específicas para fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas por parte de autónomos, dotadas con 1,3 millones de euros, con el objetivo de incentivar la creación de empleo. El plazo de solicitud es el mismo que en el caso de las ayudas de la orden unificada.

También se destinan 350.000 euros a apoyar las asociaciones de autónomos, con el fin de fortalecer el tejido asociativo del sector y facilitar su labor representativa y de apoyo. En este caso, el plazo de solicitudes ya está abierto hasta el próximo 4 de marzo.