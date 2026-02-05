Ya es oficial: nueva ayuda de la Xunta con un presupuesto de 31,6 millones para gallegas embarazadas en esta lista

El presidente gallego Alfonso Rueda en la reunión del Consello da Xunta este lunes. Xunta de Galicia

El embarazo conlleva gastos significativos, desde consultas médicas hasta la preparación del hogar para el bebé. Para aliviar en parte el peso económico, la Xunta de Galicia ha lanzado una nueva ayuda dotada con casi 32 millones de euros.

En concreto, esta ayuda está destinada a atender los gastos relacionados con el nacimiento, la adopción o el acogimiento permanente de menores de hasta tres años de edad, que estén derivados de la compra de productos para la crianza.

Ayudas de hasta 1.200 euros durante el primer año

Una mujer embarazada. KWANGMOOZAA /EP

Ya es oficial: el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves, 5 de febrero, la nueva convocatoria de la Tarxeta Benvida para este 2026, a la que el Ejecutivo regional destina un total de 31,9 millones de euros.

En la orden de ayudas de este 2026 se consolidan las mejoras realizadas en las últimas convocatorias y especialmente en la del año 2024, en la que se introdujo la posibilidad de conceder la Tarxeta Benvida a mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación.

También se mantiene en esta nueva orden la opción de otorgar esta tarjeta a las familias que acojan de forma permanente a uno o más menores de hasta tres años de edad. El objetivo de esta medida es fomentar el acogimiento familiar.

Con carácter general, la cuantía total de la ayuda que recibirán las familias a través de esta tarjeta monedero es de 1.200 euros durante el primer año de vida de la crianza.

Esta cantidad se duplicará el primer año para el tercer hijo o hija sucesivos, y se incrementará un 25% para las familias que viven en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, la vigencia de la tarjeta se podrá extender hasta los cuatro años de vida de la crianza para familias en situación de especial vulnerabilidad.

La Tarxeta Benvida, destinada a atender los gastos relacionados con el nacimiento, la adopción y el acogimiento, podrá emplearse en establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia, así como en farmacias, parafarmacias, ópticas, librerías, supermercados y tiendas de alimentación.

Requisitos para acceder a la Tarxeta Benvida

Podrán ser beneficiarias de esta ayuda, tal y como establece el Diario Oficial de Galicia, aquellas personas residentes en Galicia que se encuentren en la semana 21 o posterior de gestación entre el 1 de enero y diciembre de 2026, o que tengan hijos nacidos en este mismo periodo de tiempo.

En el caso de adopciones o acogimientos familiares permanentes, los menores deberán tener menos de tres años a finales de año.

Asimismo, podrán beneficiarse de la ayuda los gallegos y sus descendientes que se encuentren en cualquiera de los dos supuestos anteriores y, habiendo residido fuera de España, regresen a Galicia durante el año 2026.

Por otro lado, no podrán beneficiarse las personas privadas o suspendidas total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos, mediante resolución judicial firme, o cuya tutela o guarda fuese asumida por los órganos competentes en materia de protección de menores.