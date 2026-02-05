Mercadona busca personal en Galicia: 1.734 euros al mes, sin experiencia previa y con horarios planificados

Mercadona refuerza su plantilla en Galicia de cara a la campaña de verano. La cadena valenciana de alimentación abre un proceso de selección para cubrir vacantes tanto a jornada completa como parcial en las cuatro provincias gallegas. Todas las personas incorporadas recibirán formación previa, independientemente del puesto.

La selección comenzará este mes de febrero y tiene como finalidad fortalecer los equipos de distintas tiendas en varias localidades de la comunidad. Con esta medida, la empresa busca anticiparse al aumento de la demanda habitual entre los meses de mayo y septiembre y garantizar un servicio de calidad durante el período estival.

Mercadona necesita personal en Galicia

Mercadona pone en marcha en febrero su proceso de selección para reforzar la plantilla en Galicia de cara a la campaña de verano. La compañía ofrece puestos tanto a jornada completa como parcial en diferentes localidades de toda la geografía gallega, con el objetivo de mantener un servicio ágil y de calidad en sus tiendas.

Las ofertas ya están disponibles en su Portal de Empleo e incluyen condiciones claras desde el primer momento: salarios competitivos, horarios planificados con antelación y formación desde el primer día, sin necesidad de experiencia previa. Esto permite a las nuevas incorporaciones adaptarse con rapidez y desempeñar distintas funciones.

El sueldo a jornada completa es de 1.734 euros brutos al mes, mientras que la jornada parcial es de 867 euros brutos al mes.

Además, Mercadona apuesta por un entorno de trabajo estable y organizado, facilitando la conciliación personal y fomentando el trabajo en equipo. Las personas seleccionadas se integrarán en un proyecto centrado en la mejora continua y en ofrecer la mejor experiencia tanto a sus "jefes" (clientes), como a los empleados durante la temporada estival.

Localidades gallegas con vacantes en Mercadona

A Coruña

Noia

Ribeira

Boiro

Cee

Ferrol

Narón

A Coruña

Culleredo

Oleiros

Betanzos

Lugo

Monforte de Lemos

Sarria

Vilalba

Ribadeo

Foz

Ourense

Xinzo de Limia

Verín

O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Pontevedra