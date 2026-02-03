A Coruña aprobará esta semana las bases de la convocatoria para las fiestas de los barrios

El Concello da Coruña, a través del IMCE, tiene previsto aprobar esta semana las bases que regulan la convocatoria pública de ayudas para las asociaciones que organizan las fiestas en los barrios. Este año contarán con hasta 20.000 euros de subvención para cada entidad organizadora.

Se trata del segundo año consecutivo en el que el Concello apuesta por un sistema de concurrencia competitiva para la asignación de las subvenciones. El sistema, recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, se puso en práctica por primera vez el año pasado y obtuvo tanto el reconocimiento de las entidades como del público.

"Se trata de buscar un sistema más ágil y flexible que dé mayor libertad a cada entidad para diseñar las fiestas de su barrio como mejor consideren los vecinos y vecinas", indicó Castro.

"Inés Rey nos pidió que desde la concejalía trabajáramos para potenciar el tejido asociativo de la ciudad, así como el contenido cultural y de ocio de los barrios, y con esta iniciativa lo estamos haciendo y así lo están reconociendo las personas participantes en los eventos", señaló el edil.

En total, el Concello destina 500.000 euros a sufragar las fiestas tradicionales o de arraigo que se celebran en toda la ciudad. Cada asociación podrá disponer de hasta 20.000 euros, fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figura que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito. Son gastos subvencionables los cachés, el alquiler de equipos de sonido, el transporte de materiales, la iluminación, la instalación eléctrica, los seguros y aquellos que sean directamente necesarios para la organización de las fiestas.

Además, y al margen de las subvenciones que finalmente se asignen a cada entidad, el IMCE y el Concello les ofrecerán asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallas, tarimas, mesas y sillas siempre que exista disponibilidad. "Se trata de ayudar en todo lo posible para que las fiestas en los barrios sean un éxito", indicó el concejal.

Las propuestas presentadas podrán obtener una valoración máxima de 100 puntos, de los cuales 70 corresponden a la calidad de los proyectos presentados. En la pasada edición, todas aquellas entidades que cumplían con las bases accedieron a las ayudas municipales. "Lo que queremos es que quienes organizan fiestas tradicionales o de arraigo, en todos los barrios, cuenten con medios suficientes para poder ofrecer contenidos de calidad a la vecindad y a las personas visitantes", concluyó el edil.