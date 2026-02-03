Confirmado por el SEPE: lista actualizada con los trabajos que nadie quiere en Galicia en 2026

Galicia cerró 2025 con 106.900 desempleados, 2.500 menos que un año antes, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística. De ese total, 42.200 llevan más de un año en esta situación.

Con estos últimos datos, la tasa de paro queda en Galicia en el 8,26%. No obstante, todavía existen puestos de trabajo sin cubrir en la comunidad, tal y como refleja el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en su informe Referentes de información del mercado de trabajo 2025.

Se buscan carpinteros, entrenadores deportivos y montadores de carpintería

Mecánicos, electricistas, conductores-operadores de grúa, entrenadores deportivos y carpinteros de aluminio son algunos de los perfiles profesionales que no encuentran personal en Galicia, además de cocineros de barco y montadores de carpintería, entre otros.

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura incluye estas profesiones y otras cuyas ofertas de empleo resultan más complicadas de cubrir. El Boletín Oficial del Estado (BOE) lo ha actualizado recientemente con los datos del primer trimestre de 2026.

En A Coruña, los empleos donde es más difícil encontrar mano de obra son los relacionados con los sectores marítimo-naval y de la construcción-industrial. También se buscan con urgencia profesionales para el sector deportivo, tal y como recoge este documento oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Sector Profesiones de difícil cobertura Marítimo y naval Frigoristas navales, jefes de máquinas de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, mecánicos navales, pilotos de buques mercantes, sobrecargos de buques, oficiales radioelectrónicos de la marina mercante, cocineros de barco, mayordomos de buque, engrasadores de máquinas de barco, contramaestres de cubierta (excepto pesca), bomberos de buques especializados, marineros de cubierta (excepto pesca) y mozos de cubierta Construcción e industria Carpinteros de aluminio, metálico y pvc; montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc; instaladores electricistas de edificios y viviendas; instaladores electricistas, en general; y caldereteros (maestranzas) Transporte y logística Conductores-operadores de grúa en camión, conductores-operadores de grúa fija, en general; y conductores-operadores de grúa móvil Deportivo Deportistas profesionales y entrenadores deportivos

La provincia de Pontevedra, por su parte, también cuenta con un amplio abanico de profesiones, entre ellas de los sectores anteriormente mencionados. Así queda reflejado en el documento del primer trimestre de 2026:

Lugo, por su situación geográfica, también concentra numerosos empleos que requieren profesionales del sector naval. De igual forma, se buscan trabajadores del ámbito de la construcción e industria.

Por último, Ourense, como la única provincia de interior, demanda profesionales del sector de la construcción e industria, así como del transporte y la logística. Al igual que en el resto de provincias, hay una urgencia en la contratación de deportistas profesionales y entrenadores deportivos.