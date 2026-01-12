La Xunta abonará esta semana el aumento salarial del 2,5% a los empleados públicos

La Xunta de Galicia iniciará esta semana el pago del incremento salarial del 2,5% correspondiente a todo el año 2025 a los empleados públicos autonómicos, con un impacto presupuestario estimado de 143 millones de euros.

La actualización de retribuciones, competencia exclusiva del Estado, se retrasó debido a la falta de Ley de Presupuestos, y hasta el 3 de diciembre de 2025 no se publicó el Real Decreto Ley 14/2025, que autoriza este aumento para 2025 y la subida del 1,5% para 2026, que también se verá reflejada en la nómina de enero.

Desde 2024, el incremento anual consolidado para los empleados públicos autonómicos será del 4%, tomando como referencia un salario bruto anual de 40.293 euros, que se traducirá en 1.627 euros adicionales en 2026, sin contar los aumentos derivados de la carrera administrativa, que variarán según grupo o subgrupo del personal.

La Xunta recuerda que los incrementos previstos para 2027 y 2028 deberán ser aprobados en las correspondientes leyes de presupuestos para poder aplicarse. Con esta medida, el Ejecutivo gallego busca garantizar la actualización justa de los salarios del personal público, consolidando su compromiso con la plantilla y la estabilidad laboral en la comunidad.