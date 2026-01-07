El Gobierno permite endeudarse a Galicia por valor de 1.728 millones

Galicia redujo su deuda hasta el 16’1% del PIB en 2023, la más baja desde 2012 Xunta

El Consejo de Ministros ha autorizado a Galicia a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 1.728,5 millones de euros este año.

Así lo ha dado a conocer en la referencia de la reunión de este miércoles, indicando que esta autorización se efectúa después de que la Comunidad solicitase visto bueno para formalizar operaciones de deuda a largo plazo para atender las necesidades financieras del ejercicio 2026 por un importe de 1.728.587.000 euros.

De este importe, explica el Ejecutivo central, 84.807.000 euros se corresponden con el reintegro del año 2026 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Asimismo, los 1.643.780.000 euros restantes se corresponden con los vencimientos ordinarios del año 2026 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la comunidad gallega.

"Esta autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026", sentencia el Gobierno.